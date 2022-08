PS Plus: Spiele im September 2022 – Release, Gerüchte und Spekulationen

Der neue Monat September steht vor der Tür. Es gibt wie gewohnt „kostenlose“ Spiele für PS5 und PS4, die ihr im Abo erhaltet und jede Menge Gerüchte, welche das sein könnten. MeinMMO zeigt euch den Zeitplan und welche Spiele in PS Plus im September 2022 enthalten sein könnten.

Wie sieht der Zeitplan aus? Seit Juni gibt es das neue PS Plus, doch Abonnenten bekommen weiterhin ihre kostenlosen Spiele. Aber erst einmal die Termine, die für September wichtig sind:

PS Plus: Spiele verfügbar ab Dienstag, dem 0 6 . September Erfahrungsgemäß gegen 12:00 Uhr mittags

Mögliche Ankündigung: Mittwoch, dem 31 . August Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr



Welches Abo sich für euch lohnt, erfahrt ihr hier. Ansonsten kommen wir nun zu den Gerüchten und Spekulationen der PS-Plus-Spiele im September 2022.

Denkt daran, die Spiele aus PS Plus im August 2022 noch eurer Bibliothek hinzuzufügen:

PS Plus September 2022 – Spekulationen und Gerüchte

Welche Games könnten im August kommen? Kurz vor der offiziellen Ankündigung gibt es wieder jede Menge Gerüchte, welche Spiele kostenlos für PS Plus Essential kommen könnten. Wir haben uns einmal angesehen, welche Spiele für Essential-Abonnenten kostenlos im September kommen könnten. Bedenkt jedoch, dass es sich hier nur um Gerüchte handelt, die Sony auch nicht offiziell bestätigt hat.

CoD: Modern Warfare 2019

Activision veröffentlicht gemeinsam mit Entwickler Infinity Ward im Oktober 2022 das neue Call of Duty: Modern Warfare II. Als kostenloses Spiel würde das noch einmal für einen Aufschwung und mehr Spieler sorgen. Und am Ende kaufen Leute, die den Titel von 2019 gut finden, auch das neue Spiel im Oktober.

Biomutant

Biomutant ist ein Action-Rollenspiel, welches in einer postapokalyptischen Welt ohne Menschen stattfindet. Ihr kämpft euch mit Nah- und Fernkampfwaffen durch eine Open-World mit jeder Menge mutierter Tiere.

Das Spiel ist bereits für PC und PS4 erschienen, die Next-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X erscheinen jetzt am 6. September 2022. Das ist auch der Tag, wo die neuen Spiele für PS Plus im September 2022 freigeschaltet werden.

Temtem

Temtem ist ein MMO, wo ihr wie in Pokémon hunderte Kreaturen sammelt, züchtet und gegen andere Spieler antreten könnt. Das Spiel gibt es bereits seit einiger Zeit im EarlyAccess auf Steam und auf der PS4. Nach 2 Jahren Entwicklung ist es jetzt aber soweit.

Am 6. September ist der offizielle Release von Temtem, wo das Spiel auch für die Nintendo Switch erscheint. Auch hier liegt der Release passend auf dem Start von PS Plus im September 2022.

Circus Electrique

Circus Electrique ist ein taktisches Rollenspiel der etwas anderen Art. Hier übernehmt die Kontrolle über eine bunte Zirkustruppe im viktorianischen Steampunk-London und müsst herausfinden, warum sich die Einwohner plötzlich in blutrünstige Mörder verwandeln. Dabei kämpft ihr in rundenbasierten Kämpfen gegen verschiedene Personen.

Das RPG erscheint ebenfalls am 6. September 2022 und ist damit ein geeigneter Kandidat für PS Plus im September 2022.

The Crew 2

The Crew 2 ist ein Open-World-Rennspiel, wo ihr zwischen verschiedenen Fahrzeugen und Flugzeugen wechseln könnt. Ubisoft bringt regelmäßig neue Inhalte für das Rennspiel. Am 6. Juli 2022 hat The Crew 2 ein „60-FPS-Update“ für PS5 und Xbox Series X erhalten.

Das Rennspiel von Ubisoft ist ebenfalls ein heißer Kandidat für PS Plus im September 2022. Eine kostenlose Version würde außerdem die Spielerzahlen des Online-Spiels noch einmal steigern.

Disney Dreamlight Valley

Das Spiel Disney Dreamlight Valley ähnelt dem beliebten Animal Crossing von der Switch, aber mit Disney-Lizenz. Im Spiel sollt ihr gemeinsam mit Helden und Bösewichten aus bekannten Filmen von Disney und Pixar eure Nachbarschaft aufbauen.

Das Online-Magazin hitc.com weist daraufhin, dass ihr das Spiel im PS Store aktuell im Gegensatz etwa zu Steam nicht vorbestellen könnt. Hier vermuten einige, dass das Spiel kostenlos für PS-Plus-Abonnenten sein könnte.

Was bringt PS Plus? Das Abo ist wichtig, wenn ihr den Multiplayer auf eurer PlayStation nutzen wollt. Denn nur wenige Spiele öffnen den Online-Modus ohne PS Plus.

Zudem bekommt ihr regelmäßig Cosmetics oder Ingame-Währungen von verschiedenen Spielen geschenkt und habt auf manche Spiele einen Extra-Rabatt. Schaut immer mal wieder im PS Store vorbei und prüft die PS-Plus-Sektion, damit ihr keine Boni für Spiele verpasst, die ihr interessant findet.

Außerdem lassen sich Speicherstände in die PS-Cloud verschieben und es gibt die monatlichen Spiele im Abo. Die könnt ihr jedoch nur nutzen, wenn ihr aktuell Mitglied bei PS Plus seid.

Im Juni ändert sich das Abo und aus einem einzigen Angebot werden 3 Angebote, die alle unterschiedliche Leistungen liefern. Für einen Überblick schaut hier vorbei:

