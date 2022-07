PS Plus: Leak zeigt Spiele für August – Alle 3 Titel sind beliebte Hits

Heute wird das Lineup der PlayStation Plus-Spiele für August entüllt. Sony bringt seinen treuen Abonnenten auch im kommenden Monat wieder drei Titel für ihre Bibliothek. Laut einem Leak sind diesmal sogar echte Hits dabei.

Welche Spiele sind laut des Leaks Teil von PS Plus? Der neuste Leak für die PS Plus Spiele im August 2022 zeigt drei beliebte Titel:

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS4/ PS5)

Yakuza: Like A Dragon (PS4/ PS5)

Little Nightmares (PS4)

Wie verlässlich ist der Leak? Die PS Plus-Spiele im August 2022 wurden von der Seite Dealabs geleakt und von dem über Gaming berichtenden Twitter-Account @Nibellion geteilt.

Dealabs ist dafür bekannt, die kommenden Spiele für PS Plus zu leaken und gilt dabei als recht verlässlich. Die Seite lag fast jedes Mal richtig. Auch für den Juni konnte die Seite zwei Tage vorher alle Titel korrekt voraussagen. Die Chancen, dass sich auch dieser Leak bewahrheitet, stehen also gar nicht schlecht, auch wenn es dafür keine Garantie gibt, dass es so kommt.

Wir haben den Artikel mit den wichtigsten Informationen veröffentlicht und erweitern ihn mit Vorstellungen zu den Spielen. Sobald das Lineup für August offiziell bestätigt ist, werden wir das ebenfalls ergänzen.

Tony Hawk mit starkem Score auf Metacritic

Die Tony Hawk-Spiele sind nicht nur bei Gaming-Veteranen beliebt. Die 2020 veröffentliche Neuauflage der Skating-Spiele konnten überzeugen und erreichte auf metacritic eine starke 89er-Wertung.

Auch die User scheinen von Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 angetan. Die Spieler bewerteten den Titel auf Metacritic mit einer starken 8,7.

Im Video seht ihr, wie Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 im Test unserer Kollegen von GameStar ankam.

Japanisches Rollenspiel und Action-Adventure

Wie gut sind die anderen Spiele? Die Yakuza-Spielreihe ist nicht nur ein etablierter Name in der Gaming-Welt, auch der im Leak enthaltene Ableger „Yakuza: Like A Dragon“ kam gut an.

Der erstmals im November 2020 auf PS4 veröffentlichte Titel besitzt bei metacritic eine recht hohe 84er-Wertung. Aber auch mit dem 86er-Score der PS5-Version kann sich das RPG wirklich sehen lassen.

Doch auch dritte Spiel im August-Lineup, das Action-Adventure Little Nightmares des Entwicklers Tarsier Studios, muss sich nicht verstecken. Das atmosphärische Einzelspieler-Erlebnis kann einen soliden 78er-Score auf metacritic vorweisen.

Falls ihr euch zu einem der beiden Spiele einen weiteren Eindruck holen wollt, binden wir euch nachfolgend den Release-Trailer von Yakuza: Like A Dragon ein.

Was sagt ihr zu den Leaks der PS Plus-Spiele im August 2022? Ist für euch ein interessantes Spiel dabei oder lassen euch die Titel eher kalt? Schreibt es uns hier auf MeinMMO gerne in die Kommentare.

