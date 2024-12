Pokémon TCG Pocket – Mysteriöse Insel: Die 10 besten Karten im neuen Set

Das neue Booster „Mysteriöse Insel“ ist jetzt in Pokémon TCG Pocket verfügbar. Doch welche Karten im Set sind besonders stark?

Das steckt im neuen Booster: 80 neue Karten bringt die „Mysteriöse Insel“ mit. Auf dem Cover ist groß Mew als neuer Star des Sets zu sehen – und klar, dieses besondere Pokémon gehört mit zum Besten, was man aus dem Set ziehen kann.

Doch welche Karten lohnen sich noch? Welche sollte man vielleicht in sein Deck einbauen?

Wir schauen uns in dieser Liste einige der besten Karten im neuen Set von Pokémon TCG Pocket an. Maßgeblich dafür war nicht die Seltenheit, sondern der Nutzen in den Kämpfen gegen andere Trainer oder den Computer.

Aber klar: Einige der seltensten Karten gehören auch zu den besten, die ihr spielen könnt. Seht einfach selbst.

Celebi ex

Celebi ex mausert sich schon jetzt zum Star des neuen Sets, auch wenn Mew eigentlich auf dem Booster zu sehen ist. Doch Celebi bringt eine extrem starke Attacke mit: Für jede an Celebi angelegte Energie werft ihr eine Münze. Bei Kopf gibt es 50 Schadenspunkte für die Attacke „Kraftvolles Blühen“. In Extremfällen kann man so mehrere hunderte Schaden auf einen Schlag anrichten.

Und besonders gut ist Celebi ex in Verbindung mit…

Serpiroyal

Serpiroyal bringt die Fähigkeit „Dschungelherrschaft“ mit. Dadurch zählt jede Pflanzen-Energie, die an Pflanzen-Pokémon angelegt werden, doppelt. So könnt ihr die Energie-Menge bei Celebi (oder anderen Pokémon) sehr schnell in die Höhe treiben. Und im Fall von Celebi übersetzt sich das, je nach Münzwurf, direkt in Extra-Schaden.

Mew ex

Der Coverstar Boosters bringt die Attacke „Genom-Hacking“ mit. Für drei farblose Energien könnt ihr damit die Attacke des gegnerischen aktiven Pokémon kopieren. Gerade gegen mächtige Gegner wie Mewtu ex oder Glurak ex wird das ein verdammt guter Konter. Theoretisch könnt ihr Mew ex in jedem Deck spielen, da Genom-Hacking farblose Energie verwendet.

Aquana

Aquanas neue Karte verfügt über die Fähigkeit „Wegspülen“. Mit ihr könnt ihr Wasser-Energien zwischen euren Wasser-Pokémon hin- und herschieben. Eine extrem nützliche Fähigkeit in Wasser-Decks, die beispielsweise auf Misty setzen. Karten wie Garados, Lapras ex oder Ähnliche können so schnell an Energien kommen, die ihr vorher für eure schwächeren Monster verwendet habt.

Tauboss ex

Tauboss ex wird stärker, je mehr Pokémon euer Gegner auf der Bank hat. Durch seine Fähigkeit verursacht seine Attacke für jedes Bank-Pokémon eures Gegners 20 Extra-Punkte Schaden. Im Bestfall kann Tauboss ex also 140 Schaden mit „Wütender Zyklon“ anrichten. Zudem bringt es 170 KP mit, hält also auch gut was aus.

Leaf

Die neue Trainerkarte wird wichtig, wenn ihr viele Pokémonwechsel durchführen wollt. Sie senkt die Rückzugskosten eines Monsters für eine Runde um 2 Punkte. Gerade bei stärkeren Karten fallen die Rückzugskosten sehr hoch aus. Da könnt ihr also gut Energie sparen, wenn ihr Leaf einsetzt. Und: Das ist sogar mit X-Initiative kombinierbar, wenn man noch eine Energie mehr sparen möchte.

Shardrago

Shardrago ist nicht zu unterschätzen, denn das Drachenpokémon bringt nicht nur viele KP mit, sondern verursacht jedes Mal 20 Schaden, wenn der Gegner es in der aktiven Position angreift. Das könnte sich als ziemlich guter Block für den Anfang des Spiels erweisen, wenn es Gegner sich mit schwächeren Pokémon kaum leisten können, Shardrago zu attackieren.

Marshadow

Das Basis-Pokémon Marshadow bringt die Attacke “Vergeltung“ mit, die gerade mal 2 Energien kostet. Die zieht normal 40 Punkte ab, aber kriegt 60 Schadenspunkte obendrauf, wenn eines eurer Pokémon im letzten Zug ausgeknockt wurde. So könnt ihr ziemlich schnell und schlagkräftig kontern.

PokéFlöte

Diese interessante Karte holt eines der gegnerischen Basis-Pokémon auf die Bank zurück. Das klingt erstmal kontraproduktiv, aber könnte nützlich werden, um Strategien des Gegners zu stören. Ihr könnt beispielsweise einen Bank-Platz durch wiederbelebte, schwache Basis-Pokémon blockieren.

Blau

Blau ist sowas wie der Anti-Giovanni im neuen Set. Er sorgt dafür, dass ihr in der nächsten Runde – 10 Schaden im Kampf erhaltet. Das kann, je nach Kampfverlauf, ziemlich entscheidend sein.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die kommenden Tage entwickeln und welche Karten in starken Kombinationen besonders hervorstechen. Deshalb werden wir diesen Artikel laufend aktualisieren, sobald weitere starke Karten bekannt sind. Schaut also immer mal wieder vorbei! Und bis dahin findet ihr hier die Liste der besten Decks in Pokémon TCG Pocket.