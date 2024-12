Pokémon TCG Pocket: Spieler dachten, der neue Booster bringt Mega-Monster – Das ist auch so, aber es ein anderes, als sie erwartet haben

Das neue Boosterpack Mystical Island hat neben der ex-Karte Celibi auch noch einige andere interessante Karten. MeinMMO stellt euch die stärksten und wichtigsten in dieser Liste vor: Pokémon TCG Pocket: Neues Booster Mysteriöse Insel ist da – Alle Karten in der Liste

Wie reagieren Spieler auf Celebi-ex? Spieler erkennen in dem subreddit r/PTCGP die neue Karte als stark an:

Was macht die Karte so besonders? Celebi-ex muss sich nicht entwickeln und benötigt nur zwei Energien, um attackieren zu können. Das ist relativ wenig, wenn man das mit anderen ex-Karten vergleicht. Ein Glurak-ex benötigt beispielsweise drei Energien um angreifen zu können, vier um seine stärkere Attacke einzusetzen.

Was haben die Spieler erwartet? Als das neue Boosterpack angekündigt wurde, haben sich die meisten Spieler auf die ex-Karte von Mew gefreut. Mew-ex kann in jedes Deck genommen werden, da die stärkste Attacke drei farblose Energien benötigt.

