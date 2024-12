Pokémon TCG Pocket: Wenn ihr eure Pack-Punkte angespart habt, könntet ihr heute enttäuscht werden

„Wenn du Booster-Packs einer bestimmten Erweiterung öffnest, erhältst du Pack-Punkte für diese Erweiterung. Diese Punkte können nur gegen Karten eingetauscht werden, die in dieser Erweiterung enthalten sind. Erweiterungen sind Kartensets, die mit einem einzigen Code gekennzeichnet sind. Der Code der Erweiterung (z. B. A1, A1a und A2) gibt an, welche Karten zu welchen Boosterpacks gehören.“

The Witcher 4: Was ist das für ein Monster, gegen das Ciri im neuen Trailer kämpft?

Am 17. Dezember 2024 erscheint in Pokémon TCG Pocket die nächste Booster-Serie mit dem Namen „Mythical Island“ . Dieses bringt ganze 80 neue Karten ins Spiel, die ihr ab dem Erscheinen sammeln könnt.

In Pokémon TCG Pocket steht ein neues Booster-Pack in den Startlöchern. Eine Währung, die ihr bisher gesammelt habt, bringt euch dafür leider nichts.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to