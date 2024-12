Eine Karte darf in Pokémon TCG Pocket in kaum einem Deck fehlen – Doch mit dem neuen Booster könnte sie überflüssig werden

Alle neuen Sets, die in Zukunft kommen werden, findet ihr in der Übersicht von MeinMMO. Dort fassen wir alle Leaks zu Daten zusammen, damit ihr Bescheid wisst, wann die nächsten neuen Booster kommen: Pokémon TCG Pocket: Release der nächsten Sets – Infos & Leaks zu neuen Karten

Was haltet ihr von Leaf? Kommt sie in euer Deck? Oder setzt ihr lieber auf die X-Initiative? Schreibt es uns in die Kommentare!

Was gibt es für einen Nachteil? Leaf ist eine Trainerkarte. Diese Kartenart kann nur einmal pro Runde eingesetzt werden. Mit starken Trainerkarten wie Forschung des Professors oder Sabrina, die es in vielen Decks gibt, wird es schwierig, sein Pokémon zum geeigneten Zeitpunkt zurückzuziehen.

Doch in den Kommentaren wird er aufgeklärt, dass Leaf einen entscheidenden Nachteil hat. Deshalb glauben viele, dass Leaf erst gar nicht genutzt wird oder nur in speziellen Situationen nützlich sein könnte.

Find Your Next Game 2025: Weltpremieren, spektakuläre Reveals, exklusive Infos – Weiter geht’s mit den Themen der Game Awards

Path of Exile 2 bekommt so viele Supportanfragen, dass das Studio jetzt sogar neue Leute einstellen muss

In Pokémon TCG Pocket besitzt sie die Fähigkeit, die Rückzugskosten eines Pokémons um 2 zu senken. Dadurch müssen 2 Energie weniger an ein Pokémon angelegt werden, damit es sich von seiner aktiven Position zurückzuziehen und durch ein anderer ersetzt werden kann.

Mit Mythical Island kommen insgesamt 80 neue Karten in Pokémon TCG Pocket . Eine davon ist so stark, dass sie eine bisherige Allrounder-Karte ersetzen könnte. Allerdings hat sie einen großen Nachteil.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to