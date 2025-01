Wenn ihr in Pokémon TCG Pocket das God Pack eures Freundes bei der Wunderwahl vermisst, hat das gute Gründe

Durch die Wunderwahl können Sammler in Pokémon TCG Pocket nach den Karten jagen, die ihnen noch zur Komplettierung fehlen. Hier sammeln sich die Packs von anderen Spielern. Doch nicht alle Karten landen unbedingt in eurer Auswahl.

Warum taucht das God Pack eines Freundes nicht auf? Besonders erfreulich ist es, wenn man mitbekommt, dass ein Freund ein God Pack gezogen hat. Dabei handelt es sich um Packs mit besonders seltenen Karten. Doch es kann sein, dass sie gar nicht in eurer Wunderwahl auftauchen.

Der Grund dafür könnte sein, dass euer Kumpel ein God Pack oder auch normales Pack gezogen hat, das zu seltene Karten enthält. Denn God Packs, die Karten mit einer Seltenheit von mehr als 2 Sternen haben, stehen gar nicht zu Wahl. Habt ihr also eine Karte mit 3 Sternen oder einer Krone, taucht euer Pack nicht mehr bei der Wunderwahl auf.

Es gibt zwar keine offizielle Bestätigung vom Entwicklerteam hinter Pokémon TCG Pocket, doch es ist bislang kein Fall bekannt, bei dem ein solches God Pack aufgetaucht ist. Auf Reddit zeigt ein Spieler nur ein Beispiel, bei dem maximal Karten mit 2 Sternen auftauchen. Auch auf X ist ein solcher Fall zu sehen.

Den Trailer zum neuen Booster aus Pokémon TCG Pocket findet ihr hier:

Es gibt noch weitere Gründe, wieso das God Pack nicht auftaucht

Und was ist, wenn es trotzdem nicht auftaucht? Sollte das Pack nicht in der Wunderwahl auftauchen, obwohl die Seltenheit passt, kann das noch einen weiteren Grund haben.

Die Wunderwahl aktualisiert sich alle 30 Minuten. Dabei tauchen nur Packs auf, die in den letzten 24 Stunden gezogen wurden. Die Packs selbst bleiben für eine Zeit von einer bis zu 4 Stunden in der Wunderwahl. Dabei habt ihr die Wahl zwischen:

Bis zu 4 Packs von euren Freunden

Bis zu 16 Packs von Fremden

Bis zu 4 abgelaufene Packs

Event-Picks wie aus dem Glumanda- und Schiggy-Event

Es könnte also sein, dass der Zufall sich dafür entscheidet, andere Packs in eure Wunderwahl zu bringen. So kann es sein, dass ihr die seltenen Karten eurer Freunde verpasst.

Was kann ich tun, um die seltenen Karten meiner Freunde doch noch zu erwischen? Sollte keine Karte mit mehr als 3 Sternen im Pack eures Freundes enthalten sein, müsst ihr euch innerhalb von 24 Stunden alle 30 Minuten bei der Wunderwahl in Pokémon TCG Pocket umsehen. So besteht die größte Chance, das Pack noch zu erwischen.

Die Chance, an eine ganz bestimmte Karte aus der Wunderwahl zu kommen, liegt übrigens bei 20 %. Ihr habt für jede Karte dieselbe Chance, sie zu erwischen. Nach jeder Wunderwahl könnt ihr euch bei den anderen dann bedanken. Und das solltet ihr auch immer tun: Pokémon TCG Pocket: So erhaltet ihr ganz einfach noch mehr tägliche Belohnungen