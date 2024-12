Pokémon TCG Pocket: Spieler nutzen einen Trick, um schneller an Belohnungen zu gelangen

Spieler in Pokémon TCG Pocket entdeckt cooles Flair für eine Karte, die fast jeder von euch in seinem Deck hat

Ich durfte Path of Exile schon 2 Wochen spielen und diese Tipps solltet ihr am Anfang beachten

Es gibt einige Optionen, um in Pokémon TCG Pocket an Belohnungen zu gelangen. Dazu zählen Missionen, Events, die Wunderwahl oder, wenn ihr euren Geldbeutel in die Hand nehmt, auch der Premium-Pass .

Den Spielern von Pokémon TCG Pocket fehlt es nicht an Kreativität. Sie haben nun einen Trick gefunden, um schneller an Belohnungen zu kommen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to