Pokémon TCG Pocket: Premiumpass – Alle Infos

Lohnt sich der Premiumpass? Ob sich der Pass für euch lohnt, müsst ihr selbst entscheiden. Wenn ihr bereit seid, etwas Geld für das Spiel in die Hand zu nehmen und ihr so schnell wie möglich alle Karten im Spiel haben wollt, dann kann sich der Kauf des Passes lohnen.

Wo gibt es den Premiumpass? Wollt ihr den Premiumpass erwerben, dann geht ihr auf den ersten Tab in der App, in der ihr auch die Booster zum Öffnen und die Wunderwahl findet. Klickt hier oben rechts neben eurem Avatar auf den kleinen Pass. Hier findet ihr die Möglichkeit, den Premiumpass zu bestellen.

Die Auswahl an Gegenständen wird sich in Zukunft ändern, sodass hier später noch weitere Gegenstände erworben werden können. Welche das sind, ist bisher noch nicht bekannt.

Den Premiumpass in Pokémon TCG Pocket könnt ihr für einen monatlichen Obolus erwerben. Was hier drinsteckt, haben wir uns angeschaut.

