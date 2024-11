Pokémon TCG Pocket: Promo A – Was sind das für Karten und wie kann man sie erhalten?

Neben den Promo-Karten gibt es natürlich noch viele weitere, die ihr im Spiel sammeln könnt. Natürlich gibt es dabei Karten, die häufiger in Boostern zu finden sind und solche, die es wesentlich seltener gibt. Eine Übersicht der seltensten Karten in Pokémon TCG Pocket haben wir euch ebenfalls zusammengestellt.

Was sind Promo-Karten? Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich bei diesen Karten um solche, die ihr durch bestimmte Funktionen oder Events im Spiel erhaltet. Ihr könnt sie also nicht regulär aus Boostern ziehen.

