Pokémon TCG Pocket: Promo A 008 – Was steckt hinter der verschollenen Karte?

Kartensammler hatten es in Pokémon TCG Pocket nicht immer leicht. Wer alle Karten sammeln wollte, stößt insbesondere bei den Promo-Karten irgendwann an seine Grenzen, denn eine von ihnen gibt es eigentlich noch gar nicht.

Warum ist die Karte verschollen? Die Promo-Karte A 008 stellte Spieler bislang vor ein Rätsel, denn in der Übersicht war die Karte nicht zu finden. Es gibt zwar A 007 und A 009, doch zwischen ihnen besteht eine Lücke, als würde es die A 008 gar nicht geben.

Nun ist sie aber endlich aufgetaucht und es gibt sogar Theorien, wann und wie ihr sie bekommen könnt. Wie ihr die Karte finden könnt und um was für eine Karte es sich handelt, lest ihr hier.

Bitte beachtet, dass wir den Beitrag fortlaufend aktualisieren, sollte es neue Informationen geben.

Alles über die Karte Promo A 008

Um welche Karte handelt es sich? Hinter Promo A 008 steckt eine Pokédex-Karte, die dieselben Fähigkeiten aufweist, wie gängige Pokédex-Karte. Sie erlaubt es euch, die obersten 3 Karten eures Decks anzusehen.

Woher weiß man, um welche Karte es sich handelt? Es gibt eine Möglichkeit, die Einstellungen so zu ändern, dass versteckte, nicht gesammelte Karten angezeigt werden. Aktiviert man diese, wird der fehlende Slot in der Übersicht angezeigt.

Die versteckte Seite der Karte Promo A 008 .

Was ist an Promo A 008 anders? Anders als gängige Pokédex-Karten hat sie eine besondere Illustration, die von Yuu Nishida angefertigt wurde. Geht man auf eine beliebige Pokédex-Karte, nachdem man die entsprechenden Einstellungen aktiviert hat, wird das vermutliche Design unter „Ähnliche Karten“ in schwarz-weiß angezeigt.

Mittlerweile ist das Design auch in Farbe auf diversen Seiten und Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel Pokéos.com, aufgetaucht und zeigt einen Pokédex umringt von den drei Starterpokémon der ersten Generation plus Pikachu.

Das Design von Yuu Nishida.

So könnt ihr euch Promo A 008 anzeigen lassen

Um den versteckten Slot in eurer Übersicht sichtbar zu machen, müsst ihr folgende Schritte befolgen:

Geht zunächst in die Übersicht „Meine Karten“

Dort aktiviert ihr diesen Regler:

Tippt dann auf die Lupe und scrollt in den Einstellungen nach ganz unten, um folgende Regler zu aktivieren:

Bestätigt man nun und geht zurück in die Übersicht, wird der Slot angezeigt und die Karte lässt sich auswählen.

Wie kommt man an die Karte Promo A 008?

Dazu, wie man die Karte bekommen kann, gibt es bisher nur Theorien. Einige davon werden mitunter auf Reddit diskutiert. Schaut man auf der Seite der Karte nach, steht dort unter dem Punkt „Verfügbarkeit“, dass die Karte im Rahmen einer Aktion erworben werden kann.

User SolemnEzi berichtet in dem Thread via Reddit von einer Theorie, die davon ausgeht, dass die Karte im Zusammenhang mit einer Aktion zum chinesischen Neujahr steht. Nach dieser bezieht sich die Nummer der Promo-Karte 008 auf eine Glückszahl in der chinesischen Kultur, was darauf hinweisen könnte, dass die Karte Teil einer solchen Aktion sein könnte, sollte es sie geben.

Das passt zusätzlich auch zu dem Erscheinungsdatum des neuen Sets am 30. Januar 2025, denn am 29. Januar beginnt das chinesische Neujahr. An dieser Theorie könnte also tatsächlich etwas dran sein.

Es lohnt sich also, die Augen offenzuhalten, wenn ihr alle Promo-Karten sammeln wollt. Wem ansonsten noch Exemplare aus der Reihe von Promo A fehlen, für den haben wir hier eine Übersicht über alle Karten und wie ihr sie bekommt: Pokémon TCG Pocket: Promo A – Was sind das für Karten und wie kann man sie erhalten?