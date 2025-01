Pokémon TCG Pocket startet neues Wunderwahl-Event zu früh, kostete Sammler etwas Spielfortschritt

Das Mobile Game Pokémon TCG Pocket hat wohl aus Versehen das neue Wunderwahl-Event einen Tag zu früh gestartet. Dadurch kam es zu kleinen Einbußen bei den Sammlern, die allerdings nicht so gravierend sind. Immerhin winken 2 neue Promo-Karten als Belohnung.

Was ist das für ein Event? Nachdem eine neue Promo-Karte von Bisasam in einem Wunderwahl-Event im Fokus stand, sind nun auch die anderen Kanto-Starter dran. Durch die Wunderwahl kommen Spieler an neue Promo-Karten zu Glumanda und Schiggy. Außerdem gibt es wieder neue Event-Shop-Tickets, die für exklusive Belohnungen eingetauscht werden können.

Es gibt wieder eine Wunderwahl, in der die beiden neuen Promo-Karten zur Wahl stehen. Sie kostet euch 3 Wunderwahl-Ausdauer. Daneben gibt es die kostenlose Wunderwahl, die euch Sanduhren, Tickets und ebenfalls eine der beiden neuen Karten einbringen kann.

Pokémon TCG Pocket punktet vor allem durch seinen Nostalgie-Faktor:

TCG Pocket startet neues Wunderwahl-Event zu früh

Wie lange läuft das Event? Das Event startet offiziell am 8. Januar 2025, um 7:00 Uhr morgens, und endet am 22. Januar um 06:59 Uhr. Doch schon am 7. Januar wurden die Wunderwahlen freigeschaltet, mit denen man die neuen Promo-Karten erhalten hat. Die Missionen und Belohnungen im Shop waren allerdings noch nicht freigeschaltet.

Was hat das für Auswirkungen? Alle neuen Promo-Karten, die ihr am 7. Januar gesammelt habt, sind zwar ein Teil eurer Sammlung, zählen aber nicht für den Fortschritt der Missionen. In den Missionen müsst ihr beispielsweise die neuen Promo-Karten sammeln oder mehrere Wunderwahlen durchführen.

Erst die Karten, die ab dem 8. Januar über den Wundertausch erhalten werden, werden gewertet. Auch die Anzahl der Wundertausche wird erst ab dem 8. Januar gewertet.

Doch das sollte kein allzu großes Hindernis sein: Schließlich habt ihr bis zum 22. Januar Zeit, die Missionen abzuschließen. In der Zeit dürftet ihr genug Wunder-Ausdauer sammeln, um beide neuen Karten zu erhalten. Da die kostenlosen Wunderwahlen ebenfalls zählen, solltet ihr die Missionen rechtzeitig abschließen können.

Welche Belohnungen gibt es? Sowohl Glumanda als auch Schiggy sind ab sofort mit einem neuen Artwork als Promo-Karte erhältlich. Die Fähigkeiten bleiben dieselben wie bei der Standardkarte.

Daneben gibt es folgende Belohnungen im Shop:

Blau (Hintergrund) für 3 Event-Shop-Stickets (Turtok)

Blau & Turtok (Cover) für 3 Event-Shop-Stickets (Turtok)

Mini-Tempel (Hintergrund) für 3 Event-Shop-Stickets (Turtok)

Weitere Belohnungen werden in der kommenden Woche folgen. Dann wird es vermutlich wieder die Möglichkeit geben, überschüssige Tickets gegen Funkelstaub einzutauschen.

Leider könnt ihr die alten Event-Tickets, beispielsweise aus der Wunderwahl mit Bisasam, nicht für das aktuelle Event verwenden. Sie verfallen einfach nach dem Ablauf des Events. Damit euch das nicht passiert, solltet ihr die Roadmap von Pokémon TCG Pocket auf MeinMMO im Blick behalten: Pokémon TCG Pocket Roadmap: Alle neuen Infos und Leaks zu kommenden Erweiterungen und Events