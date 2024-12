Pokémon TCG Pocket Wunderwahl-Event mit Magnetilo & Bisasam: Alle Infos zu den Gratis-Karten

Sammler können in Pokémon TCG Pocket aktuell zwei neue Karten abstauben. Wie ihr an die Karten kommt und welche weiteren Informationen für euch wichtig sind, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Was ist das für ein Event? Spieler müssen die Wunderwahl nutzen, um an exklusive Belohnungen zu kommen. Durch die Wunderwahl könnt ihr spezielle Event-Missionen erfüllen, um an Event-Shop-Tickets zu kommen. Die können wiederum eingelöst werden, um an besondere Items in Bisaflor- und Schneekristalle-Optik zu kommen.

Neben dem Wundertausch, den ihr auch sonst mit Freunden eingehen könnt, tauchen jetzt ab und zu besondere Tauschmöglichkeiten auf. Um die Event-Missionen zu erfüllen, ist es egal, welchen Wundertausch ihr eingeht. Doch gerade bei den exklusiven Event-Wunderwahlen gibt es zwei neue Gratis-Karten zu ergattern.

Neben der Sammelsucht punktet TCG Pocket mit dem Nostalgie-Faktor:

Neues Wunderwahl-Event mit Bisasam und Magnetilo

Wie lange läuft das Event? Das Event ist am 6. Dezember um 7:00 Uhr morgens gestartet. Es wird für genau zwei Wochen verfügbar sein. Das Ende ist der 20. Dezember um 6:59 Uhr morgens.

Welche Belohnungen gibt es? Es gibt zwei verschiedene Wunderwahlen, an denen ihr teilnehmen könnt:

Einmal pro Stunde taucht eine Bonuswahl auf, die keine Wunder-Ausdauer kostet. Hier stehen entweder Bisasam oder Magnetilo, 2 Wunder-Sanduhren und 2 exklusive Event-Tickets zur Auswahl.

Deutlich seltener ist die Chaneira-Wahl. Hier müsst ihr 2 Wunder-Ausdauer bezahlen, um eine Chance auf Bisasam oder Magnetilo zu haben.

Die Magnetilo- und Bisasam-Karten können bei der kostenlosen Bonuswahl sowohl im alten als auch im eigens für das Event erstellten Design auftauchen. Bei der Chaneira-Wahl findet ihr immer die neuen Designs.

Zudem gibt es wieder Missionen, durch die ihr euch Items verdienen könnt, die im Design von Bisaflor sind. Für ein Bisaflor (Cover), Bisaflor (Hintergrund) und ein Schneekristalle (Hintergrund) werden je 3 Event-Tickets fällig.

Die 9 Events-Tickets könnt ihr ganz einfach über die kostenlosen Wunder-Wahlen oder die Event-Missionen sammeln. Hier müsst ihr Wunderwahlen durchführen oder Bisasam- und Magnetilo-Karten sammeln.

Leider könnt ihr die alten Events-Tickets, beispielsweise aus der Wunderwahl mit Mauzi, nicht nochmal verwenden. Hier konnten die überschüssigen Tickets gegen Funkelstaub eingetauscht werden. Damit ihr kein Event mehr in Zukunft verpasst, hat euch MeinMMO eine Roadmap mit den prägnanten Infos und Daten zu jedem Event erstellt: Pokémon TCG Pocket Roadmap: Alle neuen Infos und Leaks zu kommenden Erweiterungen und Events