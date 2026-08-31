Pokémon GO: Zwei neue Attacken machen Mewtu noch mächtiger

Mewtu in Pokémon GO ist eh schon ein Top-Monster. Mit neuen Attacken wird seine Mega-Form noch interessanter.

Was ist los in Pokémon GO? Der Mega-Aufstieg ist gerade gestartet und läuft geradewegs auf das Mega-Finale am kommenden Wochenende zu, also vom 5. bis einschließlich zum 6. September 2026.

Bei diesem Event spielen auch unterschiedliche Mewtu-Formen eine Rolle. Zum einen kehrt endlich das Rüstungs-Mewtu zurück, zum anderen erscheinen auch die Mega-Mewtu-Varianten nochmal im Spiel.

Und die erhalten ein Upgrade.

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Wuchtschlag+ und Seher+ verbessern Mega-Mewtu nochmal

Was macht die Attacken aus? Jede der beiden Mega-Mewtu-Varianten erhält eine besondere Attacke.

Wuchtschlag+ ist für Mega-Mewtu X

Seher+ ist für Mega-Mewtu Y

Beide Attacken sind nicht nur stark, sondern bringen auch Effekte mit, die eure Mewtu außerhalb von Kämpfen nützlicher machen.

Abenteuer-Effekt von Wuchtschlag+: Wenn Mega-Mewtu X den Abenteuereffekt seiner Attacke aktiviert, wird der Schaden eurer Pokémon gegen Mega-Pokémon erhöht. Das bringt euch einen Vorteil in Mega-Raids und Super-Mega-Raids. Und damit nicht genug: Die Attacke zerstört gleich zwei Schutzschilde im Super-Mega-Raid. Dadurch wird es möglich, die schwierigen Raids mit weniger Personen zu schaffen.

Abenteuer-Effekt von Seher+: Diese Attacke ist für alle interessant, die auf der Suche nach starken Pokémon sind. Diese werden bei aktivem Abenteuereffekt nämlich mit einem Leuchteffekt in der Begegnung versehen, wenn sie mindestens eine 3-Sterne-Wertung haben. So könnt ihr euch schnell durch wilde Pokémon klicken und nur die fangen, die auch hohe Werte haben.

Wenn ihr euch die Pokémon bislang noch nicht geschnappt habt, erhaltet ihr nun nochmal die Gelegenheit dazu. Am Samstag, 5. September, erscheint Mega-Mewtu X in den Raids des Mega-Finales. Am Sonntag, 6. Dezember, ist dann Mega-Mewtu Y in den Mega-Raids vertreten. Beide können mit Glück einen Spezialhintergrund haben. Mehr dazu, wie ihr die Mega-Mewtu besiegt, lest ihr hier.