Pokémon GO bringt nach 6 Jahren endlich Rüstungs-Mewtu zurück – So erhaltet ihr es

Das Mewtu mit Rüstung kehrt endlich zu Pokémon GO zurück. Hier findet ihr alle Informationen dazu.

Was ist das für ein Pokémon? Mewtu dürfte allen bekannt sein, das Rüstungs-Mewtu hingegen ist ein Sonderfall. Man kennt dieses Monster aus zwei Pokémon-Filmen – und theoretisch auch aus Pokémon GO. Aber nur, wenn man vor sechs bis sieben Jahren schon gespielt hat.

Und seitdem? Nüscht. Rüstungs-Mewtu ward nicht mehr gesehen und entwickelte sich in der Folge zu einem der am meisten gewünschten Pokémon vieler Trainer, die nie die Gelegenheit hatten, es zu fangen.

Es wurde zu einem begehrten Tausch-Pokémon und fast schon zu einer Art Mythos unter Pokémon-GO-Fans. Doch nun ist es soweit: Mewtu kehrt zurück.

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Wann erscheint das Mewtu mit Rüstung?

Für alle aktuellen Spieler ist es beim Mega-Finale soweit! Das steigt am 5. und 6. September 2026. Dort wird Rüstungs-Mewtu in Stufe-5-Raids erscheinen. Ihr habt also zwei Tage lang Zeit, euch das Monster aus Raids zu sichern. Der Kampf dürfte allerdings nicht allzu einfach werden.

Wichtig: Ihr werdet zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit haben, das Rüstungs-Mewtu als Shiny zu fangen. Dennoch ist das eure Gelegenheit, das Monster zu schnappen. Wer weiß, wann es danach wiederkommt. Auf der folgenden Seite stellen wir euch die Infos zu Rüstungs-Mewtu nochmal übersichtlich zusammen.