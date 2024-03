Pokémon GO: Lohnt sich das 12 € Wunderticket? – Alle bekannten Inhalten

In der neuen Pokémon GO Season gibt es ein 12 € Ticket, welches ihr erwerben könnt. Wir zeigen euch, was genau dort drinsteckt.

Was ist das für eine Season? Am 01.03.2024, ist in Pokémon GO die neue Season Welt der Wunder gestartet. Diese wird am 01. Juni 2024 um 10:00 enden. Wie gewohnt bringt eine neue Season in Pokémon GO viele neue Pokémon, Events und mehr. Alle Infos zur Season Welt der Wunder findet ihr hier.

Passend zur neuen Season gibt es auch ein neues Ticket, welches ihr für 11,99 € käuflich erwerben könnt. Dieses Ticket bringt euch eine exklusive befristete Forschung, die aus 3 Teilen besteht.

Was steckt in dem Wunderticket drin? Bisher ist nur der erste Teil des Wundertickets beziehungsweise der befristeten Forschung bekannt. Die Inhalte von diesem Teil des Tickets sehen wie folgt aus.

Wunderticket: Teil 1 (1/3)

Aufgabe Belohnung Lande 30 gute Würfe 2x Goldene Himmihbeere Fange 30 Pokémon 10x Sananabeere Drehe 30 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Tuska

Stufen-Belohnung: Für das Absolvieren aller Aufgaben erhaltet ihr in diesem Teil der Forschung zusätzlich 1x Rauch, 2500 Sternenstaub und 5000 Erfahrungspunkte.

Wunderticket: Teil 1 (2/3)

Aufgabe Belohnung Brüte 5 Eier aus 1x Sternenstück Lande 20 großartige Würfe Begegnung mit Galar-Flegmon Fange 30 Pokémon mit Wetterbonus 5x Sonderbonbon

Stufen-Belohnung: Schließt ihr diese Aufgaben ab, erhaltet ihr zusätzlich 1x Premium-Kampf-Pass, 2500 Sternenstaub sowie 5000 Erfahrungspunkte.

Wunderticket: Teil 1 (3/3)

Aufgabe Belohnung Laufe 5 km 30x PokéBall Benutze 5-mal Rauch oder den Abenteuerrauch Begegnung mit Bibor Lande 10 fabelhafte Würfe 1x Glücks-Ei

Stufen-Belohnung: Für das erfolgreiche Abschließen dieser Aufgaben, erhaltet ihr zusätzlich Venicro-Hut für euren Avatar, 5000 Sternenstaub und zusätzlich 10.000 Erfahrungspunkte.

Die weiteren Inhalte des Wundertickets sind noch unbekannt. Sobald diese bekannt sind, werden wir sie hier für euch ergänzen.

Ablauf und Kauf des Wundertickets

Wo kann ich das Wunderticket erwerben? Ihr könnt das Wunderticket im Shop in Pokémon GO sowie im Webstore von Pokémon GO erwerben. Wenn ihr das Ticket im Webstore kauft, erhaltet ihr zusätzlich 2 Premium-Kampf-Pässe. Es ist bis zum 01. Juni 2024 um 09:59 Uhr kaufbar.

Wie lange habe ich Zeit, die Forschung zu beenden? Wenn ihr das Wunderticket erwerbt, habt ihr bis zum 01. Juni 2024 um 20:00 Zeit, die Aufgaben zu erledigen und die Belohnungen abzuholen. Danach endet das Ticket und bis dahin nicht abgeholte Belohnungen verschwinden.

Lohnt sich das Wunderticket? Die bisherigen Item-Belohnungen des Tickets entsprechen einem Gegenwert von 620 PokéCoins, wenn ihr das Ticket im Webstore erwerbt. Dies sind umgerechnet etwa 6 €. Die Pokémon-Begegnungen, der Sternenstaub, der Hut und die Erfahrungspunkte lassen sich nicht in PokéCoins umrechnen.

Bisher scheint sich ein Kauf, wenn man den Gegenwert der Items betrachtet, nicht zu rechnen. Wie sich das ändert, sobald Teil 2 und 3 der befristeten Forschung verfügbar sind, muss abgewartet werden.

Ihr wollt wissen, was euch in den nächsten Wochen in Pokémon GO erwartet? Werft einen Blick auf unsere Übersicht mit den Events im März 2024 in Pokémon GO.