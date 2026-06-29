Giovanni ist in Pokémon GO gerade begehrter als legendäre Monster, die Community verzweifelt bei der Suche

Giovanni in Pokémon GO hat grad richtig was zu bieten, versteckt sich aber vor den Trainern: Eine Änderung ärgert gerade einige Spieler.

Was ist mit Giovanni los? Der Rocket Boss macht sich rar, und das ausgerechnet jetzt, wo er mit Crypto-Reshiram doch so einen verdammt guten Angreifer für euch hat.

Das Problem, mit dem die Community gerade kämpft, liegt in einer Änderung, die seit dem aktuellen Flugtaxi-Event in der Rocket-Version besteht. Sie lautet: Giovanni zeigt sich jetzt nur noch bei PokéStops.

Dieser Satz wurde in der Ankündigung des Events (auf pokemongo.com) zwar bekanntgegeben, die Änderung sorgt aber dennoch für Probleme. Während man in der Vergangenheit Glück haben konnte und Giovanni per Heißluftballon sozusagen an die Haustür geliefert wurde, kann man den Schuft nun nur noch über den Super-Rocket-Radar an Stops aufspüren.

Das gestaltet sich aber schwierig.

Video starten Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren Autoplay

Zwei Probleme erschweren Spielern die Suche nach Giovanni

Das erste Problem: Schaut man sich in der Community um, etwa in den Subreddits TheSilphRoad und pokemongo , findet man viele Stimmen, die sich gerade um Giovanni drehen. Problem Nummer 1: Einige leben nicht in Städten, die voll mit PokéStops sind, sondern in ländlichen Gegenden, die kaum Stops haben. Die waren auf den Ballon fast schon angewiesen und müssen nun zusehen, wie sie den Rocket-Boss finden.

Ich bin gestern durch drei Dörfer und eine Stadt gefahren, um ihn zu finden, habe ihn aber nicht gefunden. Das ist echt blöd für Spieler aus ländlichen Gegenden , beschreibt etwa User Cuznatch (auf Reddit).

Gleichzeitig besteht aber auch noch Problem Nr. 2: Nämlich, dass auch Spieler mit vielen Stops in der Nähe offenbar Probleme haben, Giovanni zu treffen.

Ich war heute in drei verschiedenen, sich nicht überschneidenden Gebieten mit vielen PokéStops, und in keinem davon war Giovanni zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass sie die Wahrscheinlichkeit drastisch gesenkt haben oder dass irgendetwas im Spiel nicht mehr richtig funktioniert , meint etwa User I-am-a-cardboard-box (auf Reddit).

, meint etwa User I-am-a-cardboard-box (auf Reddit). Ich habe den Super-Rocket-Radar den ganzen Tag laufen lassen und habe keinen einzigen PokéStop gesehen, an dem er ist. Ist es wirklich so selten, Giovanni zu finden? Ich habe das Gefühl, dass es früher nicht so schwer war , meint User boomloomy (auf Reddit).

Kann man da was tun? Derzeit sieht es nicht danach aus. Es bleibt momentan nur, den Super-Rocket-Radar zu aktivieren und zu schauen, ob der Boss auftaucht – und ihn dann am besten gleich zu besiegen. Im Zweifel lohnt sich aber auch der Kampf gegen andere Rocket-Anführer.

Solche und vergleichbare Stimmen liest man einige. Eine Aussage dazu gibt es seitens Niantic allerdings noch nichts. Hier bleibt also abzuwarten, ob die Giovanni-Rate so gedacht ist, oder noch angepasst wird. Solltet ihr den Rocket-Boss treffen, steht euch außerdem noch ein harter Kampf bevor. Die besten Konter gegen Giovanni findet ihr hier.