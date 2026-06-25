Team Rocket hat in Pokémon GO aktuell richtig starke Angreifer für euch dabei – „Eines der besten Line-ups aller Zeiten“

Team GO Rocket hat in Pokémon GO neue Monster dabei. Und die solltet ihr nicht verpassen, wenn ihr ein paar starke Angreifer abstauben wollt.

Erneut hat Team GO Rocket ein Event in Pokémon GO gekapert. Im Zuge dieser Übernahme, die in der Zeit von Donnerstag, dem 25. Juni 2026 um 00:00 Uhr, bis Montag, dem 29. Juni 2026 um 20:00 Uhr läuft, haben sie auch wieder neue Monster im Gepäck.

Während in vielen Rocket-Events die Pokémon der Anführer des gemeinen Teams eher minder gut sind, sind sie dieses Mal richtig stark. Neben dem neuen legendären Crypto von Giovanni solltet ihr auch die weiteren Mitglieder aus der hohen Riege des Teams suchen und besiegen.

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2 der besten Angreifer überhaupt

Welche Monster haben die Anführer dabei? Mit Start des Events haben alle 3 Anführer neue Monster bekommen. Während 2 davon zur absoluten Elite gehören, ist auch das 3. Pokémon immer noch ein sehr brauchbarer Angreifer, wenn ihr keine besseren Alternativen habt.

Arlo ist aktuell mit der Crypto-Variante von Balgoras unterwegs. Das Monster entwickelt sich zu Monargoras und besitzt die Typen Gestein und Drache. Monargoras ist einer der besten Angreifer in Pokémon GO vom Typ Gestein und wird hier nur von wenigen anderen Exemplaren übertroffen.

Trefft ihr auf Cliff, dann habt ihr ebenfalls Grund zur Freude. Bei ihm könnt ihr aktuell Milza bekommen, was sich zu Sharfax und anschließend zu Maxax entwickeln kann. Maxax ist einer der besten Angreifer vom Typ Drachen und nach Crypto-Knakrack sogar der beste Crypto-Angreifer des Typs.

Es kann sich jedoch auch lohnen, Sierra zu besiegen. Bei ihr erhaltet ihr aktuell Amarino. Das Gestein-Eis-Monster kann sich zu Amagarga entwickeln. Als solches ist es ein sehr starker Eis-Angreifer, wenngleich es nicht ganz so stark ist, wie die anderen beiden Monster.

Was sagt die Community dazu? Auch in der Community sorgt das aktuelle Line-up der Rocket-Bosse für Freude. Einige der Kommentare auf Reddit lauten:

„Endlich mal gute Line-ups”, meint Beginning-Lettuce448

„Das könnte eine der besten Line-ups aller Zeiten sein“, denkt auch lujoter4

„Meine Güte, 3 Elite-Crypto-Shiny, die es zu fangen gilt“, meint Negative_Depth493

„Dass Crypto-Milza gleich in einem Leader-Kampf sein Debüt gibt, ist tatsächlich überraschend“, kommentiert evan_james

Was sagt ihr zu den Monstern? Auf welches werdet ihr Jagd machen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Während der Juni sich langsam dem Ende nähert, ist der Juli 2026 vollgepackt mit richtig starken Inhalten. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Juli 2026 in Pokémon GO.