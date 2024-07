Pokémon GO: Die Wiedergutmachung für das kaputte Rayquaza-Event ist besser als das Original

Das Mega-Rayquaza-Event in Pokémon GO sorgte für Probleme. Nun wird es nachgeholt – und zwar besser als beim letzten Mal.

Was war das Problem? Am 29. Juni 2024 liefen die Top-Raids mit Mega-Rayquaza. Hier sollte Mega-Rayquaza zu bestimmten Zeitpunkten in schwierigen Raids auftauchen, die nur vor Ort herausgefordert werden konnten.

Doch es kam zu Problemen, sodass nicht so viele Rayquaza-Raids auftauchten, wie eigentlich geplant. Deshalb holt Niantic das Event jetzt nach.

Wann läuft das Ersatz-Event? Am Samstag, dem 3. August 2024. Es gibt drei Zeitpunkte, zu denen Mega-Rayquaza in Raids erscheinen soll.

11:00 Uhr

13:00 Uhr

18:00 Uhr

Doch das Beste an dem Event ist eine Änderung: Diesmal sind es keine Top-Raids, sondern ganz normale Raids.

Alle Inhalte des Mega-Rayquaza-Events am 3. August in Pokémon GO

Das ist das Besondere: Dass es sich nicht um Top-Raids handelt, sondern um ganz normale Raids, ist ein großer Vorteil für alle Trainer. Denn das bedeutet nicht nur, dass sie vermutlich etwas einfacher ausfallen – vor allem muss man nicht vor Ort sein.

Normale Raids können auch per Fern-Raid herausgefordert werden. Wer also keine Arena in der Nähe hat, kann sich von Freunden zu einem Fern-Raid einladen lassen oder eine App für Fern-Raids nutzen. Andersherum kann man sich Unterstützung aus der Ferne dazuholen, wenn man selbst nicht genug Trainer für Mega-Rayquaza hat.

Dadurch wird das Event ein ganzes Stück weit besser als das eigentliche Original-Event.

Was steckt noch im Event? Ihr könnt an einer kostenlosen befristeten Forschung teilnehmen, bei der es am Ende wieder einen Meteoriten gibt. Den braucht ihr dringend, um die Entwicklung zu Mega-Rayquaza durchführen zu können.

Außerdem wird das Fern-Raid-Limit an diesem Tag auf 20 pro Tag erhöht, anstatt der gewohnten fünf.

Was ist Mega-Rayquaza? Mega-Rayquaza gehört zu den absolut besten Angreifern in Pokémon GO.

Es ist nicht nur selbst ein sehr mächtiges Pokémon, sondern boostet auch noch einige andere Monster, wenn ihr es in eurer Raid-Party habt. Die Mega-Entwicklung von Rayquaza bekommt man, indem man ihm die Attacke „Zenitstürmer“ beibringt und die nötige Mega-Energie aufbringt. Für Zenitstürmer braucht man den Meteoriten, die Mega-Energie gibt es aus den Mega-Raids. Und das ist nicht der einzige Termin der nächsten Wochen: Hier findet ihr alle Events im August 2024 in Pokémon Go.