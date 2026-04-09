Ich bereite mich jetzt schon auf ein wichtiges Event in Pokémon GO vor, und ihr müsst das auch tun

In ungefähr 3 Monaten findet eines der großen Events in Pokémon GO statt. MeinMMO-Autor Paul Kutzner trifft jetzt schon Vorbereitungen.

Neben vielen kleineren Events gibt es vor allem 3 große Events, die jedes Jahr in Pokémon GO stattfinden. Dazu gehört auch das GO Fest. Die globale Variante des Jahres 2026 findet am 11. und 12. Juli 2026 statt.

Obwohl es also noch gute 3 Monate bis zum Event sind, bin ich dennoch bereits jetzt dabei und treffe Vorbereitungen, um für das Event optimal vorbereitet zu sein. Und das hat einen guten Grund – Hoffnung.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

Hoffnung auf ganz besondere Angreifer

Was sammle ich jetzt bereits? Primär besteht meine Vorbereitung vor allem aus einer Sache: Münzen sammeln. Während ich regulär nicht immer ganz fleißig dabei bin und Arenen erobere, um die 50 täglichen Münzen zu erhaschen, ändert sich das aktuell.

Warum sammle ich sie? Bereits im letzten Monat gab es die ersten Informationen zum GO Fest 2026. Dazu gehörten unter anderem ein Video, in dem Mewtu zu sehen ist. Außerdem wurde hier auch Merchandise für das GO Fest veröffentlicht, auf dem nicht nur das Monster zu sehen ist, sondern im Hintergrund auch das Zeichen der Mega-Entwicklungen.

Das sorgt nicht nur bei vielen Trainern aus der Community für die Hoffnung, dass wir zum GO Fest 2026 endlich den Release der beiden Mega-Entwicklungen sehen werden, sondern auch bei mir. Zudem würde es auch noch gut zum 10-jährigen Jubiläum des Spiels passen.

Und um für genau diesen Fall gewappnet zu sein, horte ich jetzt bereits Münzen. Da es in meiner Gegend nicht gesichert ist, täglich die 50 Münzen zu erhalten, probiere ich also so viele wie möglich mitzunehmen.

Wozu brauche ich die Münzen? Die Münzen sind dafür gedacht, dass ich mich noch mit einigen Fern-Raid-Pässen eindecken kann. Da es hier bei mir ebenfalls nicht immer so leicht ist, ausreichend große Raid-Gruppen zu finden, möchte ich vorbereitet sein, wenn ich auf Fern-Raids zurückgreifen muss.

Außerdem ist es, falls wir die Mega-Entwicklungen beim GO Fest erhalten, nicht klar, in welcher Form sie erscheinen werden. Falls hierfür Link-Ladungen benötigt werden, brauche ich auch hierfür Münzen.

Wie viele Raids sind notwendig? Wie viele Raids für die entsprechende Energie für eine Mega-Entwicklung notwendig sein werden, kann bisher nur spekuliert werden. Wenn man jedoch an die Fusionsenergie von Kyurem oder Necrozma denkt sowie an die Energie von Zamazenta und Zacian für einen Formwechsel, dann könnten einige Raids notwendig sein, um genügend Energie für Mewtu zu ergattern.

Sollten die beiden Formen von Mewtu also zum GO Fest 2026 endlich erscheinen, bin ich hoffentlich entsprechend gut vorbereitet. Und ich kann euch nur empfehlen: seid es ebenfalls.

Bis zum GO Fest 2026 dauert es noch etwas. Doch auch bis dahin gibt es noch verschiedene Inhalte wie Raids, Events und Dynamax-Monster. Wenn ihr wissen wollt, welche das im aktuellen Monat sind, dann schaut gerne auf unsere Übersicht mit allen Events im April 2026 in Pokémon GO.