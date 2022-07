Pokémon GO: Trainer vermuten einen der besten Drachen-Angreifer zum Community Day im August

In Pokémon GO ist der C-Day mit Staralili gerade vorbei, da gibt es schon Vermutungen zum Community Day im August. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Monster bei den Trainern hoch im Kurs stehen.

Um was für ein Event geht es? Jeden Monat findet in Pokémon GO ein Community Day statt, bei dem für 3 Stunden ein bestimmtes Monster in den Mittelpunkt gerückt wird. So konntet ihr am 17. Juli auf das Normal- und Flug-Pokémon Staralili treffen.

Doch nach dem Community Day ist bekanntlich vor dem Community Day, weshalb sich die Trainer auf reddit bereits Gedanken machen, was sie wohl am 13. August für ein Pokémon erwarten wird. Wir zeigen euch nachfolgend, welche Monster die Trainer vermuten.

Diesen Drachen vermuten die Trainer im nächsten C-Day

Auch wenn der Termin für den Community Day im August bereits länger bekannt ist, hält sich Niantic mit offiziellen Informationen zu den Inhalten noch zurück. Daher lassen es sich die Trainer auf reddit nicht nehmen, bereits jetzt über die möglichen Kandidaten zu spekulieren.

So lassen sich dort gleich mehrere Beiträge zu diesem Thema finden, bei dem vor allem ein Monster immer wieder genannt wird: Dratini.

Warum vermuten die Trainer Dratini? Grund für die Vermutung ist unter anderem ein Voting, was Niantic vor der Pandemie durchgeführt hat. So konntet ihr für drei C-Days in 2020 zwischen jeweils vier Pokémon mit spezieller Event-Attacke wählen und so bestimmen, welches Monster ihr darin sehen wollt.

Wie der reddit-User skewtr in seinem Beitrag zeigt, hat aber auch ein Großteil der Monster, welche die Abstimmung verloren haben, nach 2020 einen eigenen Community Day erhalten. Offen sind demnach nur noch Dratini, Schiggy, (Alola-) Sleima und Raupy.

Die Übersicht von reddit-User skewtr haben wir euch nachfolgend zusammengefasst und ins deutsche übersetzt (via reddit.com):

Voting-Monat Pokémon Event-Attacke Hinweis Februar 2020 (Alola-) Vulpix Meteorologe Meteorologe ist inzwischen ein Standard-Move Februar 2020 Machollo Gegenstoß C-Day im Januar 2021 Februar 2020 Rihorn Felswerfer D-Day im Februar 2020 Februar 2020 Dratini Kraftkoloss Mai 2020 Schiggy Aurasphäre Mai 2020 (Alola-) Sandan Dunkelklaue C-Day im März 2022 Mai 2020 Hornliu Schlagbohrer C-Day im Juni 2020 Mai 2020 Nebulak Finsterfaust C-Day im Juli 2020 August 2020 Glumanda Feuerodem C-Day im Oktober 2020 August 2020 Porygon Triplette C-Day im September 2020 August 2020 (Alola-) Sleima Feuerschlag August 2020 Raupy Orkan

Deshalb ist für einige Trainer klar, dass nun auch irgendwann Dratini an der Reihe sein muss und vermuten das Pokémon bereits zum Community Day im August.

Reaktionen der Trainer: Auch der User ItsArk hat laut seinem reddit-Beitrag erste Hinweise zu einem Dratini-Event vernommen und schreibt: „Es gibt Gerüchte, dass der nächste Community-Day DRATINI sein wird, ich hoffe wirklich, dass dies wahr ist. Was denkt ihr darüber?“.

Dratini ist ein Drachen-Pokémon aus der ersten Spiele-Generation und lässt sich über Dragonir zu Dragoran weiterentwickeln, was einer der besten Drachen-Angreifer im Spiel ist. Weiterhin sind Drachen in Pokémon GO nicht so oft zu finden, weshalb sie vor allem wegen der Platin-Medaille bei den Spielern sehr begehrt sind.

Das zeigt sich auch in den Kommentaren unter dem Beitrag von ItsArk. So würden sich einige Trainer ebenfalls über eine zeitnahe Begegnung mit Dratini freuen (via reddit.com):

Beginning_Of-The_End: „Da bin ich dabei. Ich spiele seit dem ersten Tag, und ich habe den C-Day für dieses Pokémon verpasst.“

Global-Crew-9046: „Ich habe ein wartendes hunderter Dragonir, also wenn das stimmt, bin ich bereit. Außerdem muss ich nach dem Kapuno-Community-Day noch mehr Drachen fangen, um die Platinmedaille zu bekommen.“

Parking-Ad-1952: „Ich würde es lieben. Ich bin seit dem ersten Community-Day auf der Suche nach diesem Shiny.“

Gegenstimmen zu einem Community Day mit Dratini

Doch nicht alle Spieler sind davon überzeugt, dass Dratini im August zum Community Day zu finden ist. Das liegt daran, dass Dratini bereits im Februar 2018 einen eigenen C-Day hatte. In der Vergangenheit hat Niantic diese Monster dann in Rahmen eines speziellen Community Day Classic erneut in ein solches Event-Format gebracht.

So waren dort bereits Bisasam und Hydropi zu finden, die ebenfalls zuvor schon einen eigenen C-Day hatten. Darum sehen einige Spieler Dratini eher im nächsten Community Day Classic und würden sich dort ebenfalls über den kleinen Drachen freuen.

Das findet auch Level-Particular-455 und schreibt auf reddit: „Dratini hatte bereits einen Community Day, es ist wahrscheinlicher, dass sie einen Community Day Classic veranstalten und dann einen zweiten Standard-Community Day machen werden. Es wäre aber eine gute Wahl für einen Classic Day.“

Wann der nächste Community Day Classic stattfindet, ist bislang jedoch noch nicht bekannt. Allerdings hatte Niantic in den vergangenen Jahreszeiten immer jeweils ein Event dieser Art veranstaltet. Da es während der Season of GO noch keinen C-Day Classic gab, wäre es naheliegend, dass dieser im August noch folgen könnte.

Weitere Vermutungen für den Community Day im August

Doch Dratini ist nicht das einzige Pokémon, was sich Trainer zum Community Day im August vorstellen können. So sind vor allem auch Galar-Zigzachs und Sichlor hoch im Kurs. Das liegt insbesondere an den letzten Funden im Spielcode, die neue Galar-Pokémon zeigen.

Aber auch über das eine oder andere Monster, wie Igamaro, würden sich die Trainer freuen. So kann man auf reddit folgendes lesen:

aznknight613: „Das Gerücht geht um, dass es Galar-Zigzachs ist, mit einem Dratini C-Day Classic.“

davebybab: „Igamaro sollte mindestens noch in diesem Jahr kommen, ein neuer Starter-CD steht noch aus, über Galar-Zigzachs wird ebenfalls spekuliert, da sein Signature-Move Abblocker dem Game Master hinzugefügt wird. Im schlimmsten Fall kommt Stollunior und sie machen dasselbe, was sie mit Wablu gemacht haben, indem sie Mega-Stolloss einführen.“

Soft-Percentage8888: „Mit all den jüngsten Datamines von Hisui-Pokémon und Mega-Scherox, möchte ich eine wilde Vorhersage eines Sichlor Community Days mit Axantor- und Mega-Scherox-Release machen. Wahrscheinlich wird das nicht passieren, aber wie lustig wäre das denn?“

Denarnia: „Ich denke Igamaro im August und Fynx im Oktober für Halloween. Ich würde Lichtel bevorzugen, aber leider passt Fynx zum Thema Halloween.“

Welches Pokémon tatsächlich im Community Day vom August zu finden ist, bleibt aber vorerst nur abzuwarten. Sobald es seitens Niantic offizielle Informationen zu den Inhalten gibt, dann erfahrt ihr es selbstverständlich bei uns auf MeinMMO.

Wie findet ihr die Vermutungen der Trainer zum Community Day im August? Würdet ihr euch über Dratini freuen? Oder denkt ihr auch, dass der kleine Drache eher im C-Day Classic kommen sollte und hofft im normalen C-Day auf ein anderes Monster? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Tagen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im Juli und welche sich lohnen.