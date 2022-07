Pokémon GO bringt morgen neue wöchentliche Box – „Hört jetzt einfach mit den Kisten auf“

Ab morgen, den 18. Juli 2022, könnt ihr euch in Pokémon GO die nächste wöchentliche Box holen. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Inhalte euch darin erwarten und wie die Community darauf reagiert .

Um welche Box geht es? Jede Woche habt ihr die Möglichkeit, euch im Ingame-Shop von Pokémon GO eine Box für eine PokéMünze zu kaufen. Diese gibt es schon eine ganze Weile im Spiel und brachte euch bis zum Start der Season of GO wöchentlich einen wertvollen Fern-Raid-Pass.

Mit dem Start der neuen Jahreszeit hat Niantic diesen aber vorerst aus der 1-Münz-Box verbannt und stellt euch dort nun wöchentlich andere wechselnde Items zur Verfügung. So konntet ihr in der vergangenen Woche hier einen Rauch sowie ein Magnet-Lockmodul finden.

Die nächste Box steht bereits in den Startlöchern und inzwischen gibt es zu den Inhalten auch die ersten Informationen. Wir zeigen euch, auf welches Item ihr euch ab dem 18. Juli freuen könnt.

Alle Inhalte der wöchentlichen Box ab dem 18. Juli

Das erwartet euch in der Box: Wie die Pokéminers, eine Gruppe von Dataminern, am Abend des 17. Juli über ihren Twitter-Account bekanntgegeben haben, wurden im Spielcode von Pokémon GO nun die Inhalte der nächsten wöchentlichen Box hinterlegt.

Während es in den letzten beiden Wochen bereits schon nur 2 verschiedene Items in der wöchentlichen Box gab, hat Niantic diese in der Box für die kommende Woche nochmals reduziert. Demnach erwartet euch darin ab dem 18. Juli folgendes Item:

1x Regen-Lockmodul

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Somit findet ihr seit der Änderung der wöchentlichen Box erstmals nur ein einzelnes Item darin. Ob Niantic diese Menge zukünftig so beibehalten wird oder ob sich das ebenfalls wöchentlich ändert, ist derzeit nicht bekannt und bleibt daher vorerst abzuwarten. Dennoch führt diese Reduzierung derzeit zu heftiger Kritik in der Community.

Ab wann gibt es die Box? Die wöchentliche Box wird für euch ab dem 18. Juli 2022 um 06:00 Uhr Ortszeit im Ingame-Shop zur Verfügung stehen. Dort habt ihr die Chance sie einmalig für eine PokéMünze zu erwerben.

Wie lange habt ihr Zeit sie einzulösen? Wie ihr das aus der Vergangenheit kennt, bleibt euch die wöchentliche Box für eine ganze Woche erhalten. Ihr könnt sie also bis zum Release der nächsten wöchentlichen Box am 25. Juli einlösen.

Wo findet ihr die Box? Die Box findet ihr in eurem Ingame-Shop von Pokémon GO. Hier ist sie neben den anderen Boxen des Spiels, direkt im oberen Teil des Shops, unter dem Namen „wöchentliche Box“ aufgelistet.

„Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch tiefer sinken können“

Die Änderungen in Bezug auf die wöchentliche Box, sorgt bereits seit Wochen in den sozialen Netzwerken für heftige Kritik der Trainer. Und auch die bevorstehende Box kann die Meinung vieler Spieler nicht ändern. Das liegt vor allem daran, dass die Anzahl der Items hierbei nochmal reduziert wurde.

Einige sind daher enttäuscht und fordern sogar, dass Niantic die Box abschaffen sollte. So kann man in den Kommentaren auf Twitter folgendes lesen:

GodDamnItDale: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch tiefer sinken können.“

jayyyyysonn: „Es wird immer schlimmer… und schlimmer… und schlimmer.“

MemoI4M: „Ich vermisse die Ära der Fern-Raid-Pässe.“

MTemplar07: „Hört jetzt einfach mit den Kisten auf.“

Positive Reaktionen: Doch es gibt auch den einen oder anderen Trainer, der etwas Positives an der neuen Box finden kann. Grund dafür ist dabei das Regen-Lockmodul, was man im Spiel nur sehr selten kostenfrei bekommt.

Alternativ kann es nämlich nur kostenpflichtig im Ingame-Shop erworben werden, wo es 180 Münzen, also etwa 1,80 Euro, kostet. So schreiben Spieler auf Twitter:

KnuffigerJean: „Man kann immer noch eine gute Menge an Münzen sparen.“

WhydoesOwenLift: „Besser als eine TM.“

Tempura7781: „Ich kann mich eigentlich nicht darüber beschweren. Es ist ein ziemlich seltenes Item für nur 1 Münze.“

Wie gefällt euch die 1-Münz-Box in dieser Woche? Werdet ihr euch das Regen-Lockmodul sichern? Oder findet ihr auch, dass Niantic die Boxen lieber abschaffen sollte? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Pokémon GO schenkt euch für kurze Zeit wieder 36 Items mit Amazon Gaming. Wir zeigen euch was in dem Bundle steckt und wie ihr es euch sichern könnt.