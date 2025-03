Pokémon GO hat die wichtigste Belohnung bei einem Event vergessen – verspricht nun Entschädigung

In Pokémon GO gab es am Wochenende ein Event, bei dem ein wichtiger Bestandteil teilweise fehlte. Dafür sollen betroffene Trainer nun entschädigt werden.

Was war das für ein Event? Am Sonntag, dem 16. März 2025, fand in Pokémon GO das Fangkunst-Event statt. Dabei wurdet ihr für gute Würfe beim Fangen mit zusätzlichen Erfahrungspunkten belohnt.

Außerdem gab es im Event eine erhöhte Shiny-Chance auf Flapteryx, Amonitas und Kabuto. Hierbei gab es jedoch Probleme, sodass Niantic nun eine Entschädigung für betroffene Trainer angekündigt hat.

Shiny-Event ohne Shinys

Was war das Problem? Die Chance, auf Amonitas und Kabuto in ihren Shiny-Varianten zu treffen, war nicht von Beginn des Events an aktiviert. Dies wurde im laufenden Event von Niantic festgestellt und korrigiert.

Auf X schrieb Niantic dazu Folgendes: „Trainer, wir haben ein Problem behoben, bei dem Shiny-Amonitas und Shiny-Kabuto keine erhöhte Chance hatten, während des Fangkunst-Events zu erscheinen. Wir werden in Kürze weitere Informationen für betroffene Trainer bereitstellen.“

Welche Trainer waren von dem Problem betroffen? Welche Trainer genau davon betroffen waren, ist nicht bekannt. Von Niantic gibt es bisher keine genaueren Details zu der Problematik.

Da der Beitrag auf X jedoch am 16. März 2025 gegen 05:00 Uhr gepostet wurde, ist davon auszugehen, dass Trainer in Deutschland nicht betroffen waren. Schließlich startete das Event hier erst um 10:00 Uhr, sodass der Fehler von Niantic bereits behoben gewesen sein dürfte.

Wie sieht die Entschädigung aus? Welche Entschädigung die betroffenen Trainer genau erhalten, ist bisher noch nicht bekannt. Erst vor kurzem gab es einen ähnlichen Fall, in dem der Fortschritt einer Forschung nicht gezählt wurde und Trainer anschließend kompensiert wurden.

Der März hält wie gewohnt einige Events und verschiedene Inhalte für euch bereit. Wenn ihr wissen wollt, wann ihr an welchen Events im Spiel teilnehmen könnt und welche Inhalte euch dabei erwarten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im März 2025 in Pokémon GO.