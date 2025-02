Ihr könnt in Pokémon GO für kurze Zeit 11 legendäre Monster einfach einsammeln

In Pokémon GO gab es einen Fehler bei der befristeten Forschung mit den legendären Monstern. Dafür werdet ihr von Niantic jetzt fürstlich entschädigt.

Was ist das für eine Forschung? Im Zuge des Events „Weg nach Einall“ gibt es in Pokémon GO eine befristete Forschung, in der ihr insgesamt 11 Raids gewinnen müsst. Pro erfolgreichen Aufgabenschritt erhaltet ihr dabei eine Begegnung mit einem legendären Pokémon.

Wie Niantic auf X mitteilt, gab es bei der Forschung einen Fehler, wodurch der Fortschritt bei einigen Trainern nicht gezählt wurde. Und genau deshalb gibt es für alle Trainer jetzt eine Entschädigung – und die ist ziemlich stark.

Legendäre Pokémon für alle!

Was ist das für eine Entschädigung? Um die Trainer für den nicht erhaltenden Fortschritt der Forschung zu kompensieren, hat Niantic sich für eine starke Entschädigung entschieden. Alle Trainer erhalten die gleiche Forschung erneut, jedoch mit einem kleinen Unterschied.

Bei der zweiten Variante der Forschung sind alle Aufgaben bereits erledigt. Das heißt, ihr könnt alle Belohnungen direkt einsammeln, ohne Raids dafür absolvieren zu müssen.

Welche Belohnungen gibt es in der Forschung? Ihr könnt euch in der Forschung über die folgenden legendären Pokémon freuen:

Terrakium

Kobalium

Viridium

Boreos (Tiergeistform)

Voltolos (Tiergeistform)

Demeteros (Tiergeistform)

Genesect (Normalform sowie jeweils einmal mit Aqua-, Blitz-, Flammen- und Gefriermodul)

Zusätzlich erhaltet ihr, wenn ihr alle legendären Pokémon eingesammelt habt, jeweils 10 Bonbons für Reshiram, Zekrom und Kyurem.

Wie lange ist die Forschung aktiv? Wenn ihr euch die Belohnungen nicht entgehen lassen wollt, dann müsst ihr sie bis Samstag, dem 1. März 2025 um 10:00 Uhr einlösen. Danach verschwindet die Forschung und ihr habt keine Möglichkeit mehr, die Belohnungen zu erhalten.

Sammelt ihr die Belohnungen in der Rampenlicht-Stunde ein, die am 26. Februar 2025 wiederholt wird, dann könnt ihr sogar die doppelte Menge an Bonbons beim Fangen der legendären Pokémon erhalten.

Die Forschung und das Event „Weg nach Einall“ sollen euch im Spiel auf die große Einall-Tour einstimmen, die am kommenden Wochenende am 1. und 2. März 2025 stattfindet. Wir haben jetzt bereits für euch Informationen gesammelt und alle bekannten Inhalte der Einall-Tour zusammengefasst.