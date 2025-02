Ihr habt heute die perfekte Gelegenheit, um nochmal richtig viele Einall-Monster in Pokémon GO zu fangen

Der Februar nähert sich langsam dem Ende. Doch auch der neue Monat startet in Pokémon GO direkt mit einem starken Event. Hierbei handelt es sich um die Einall-Tour 2025, die am 1. und 2. März 2025 stattfindet. Alle Informationen zur kommenden Einall-Tour 2025 findet ihr bei uns natürlich auch.

Innerhalb des Events erhaltet ihr außerdem die doppelte Anzahl an Bonbons, wenn ihr Pokémon fangt. Da dieser Bonus für jeden Fang gilt, könnt ihr die Rampenlicht-Stunde also nutzen, um die legendären Belohnungen zu fangen und dafür zusätzliche Bonbons zu erhalten.

Da alle 3 Pokémon der Rampenlicht-Stunde aus der Einall-Region kommen, habt ihr in der Wiederholung des Events also die perfekte Gelegenheit, um die notwendigen Exemplare zu fangen und die Forschungen noch abzuschließen.

Für wen kann sich das Event lohnen? Die Entwicklungen der 3 Pokémon selbst sind bereits lohnenswert. Serpiroyal ist ein gutes Monster in der Superliga, Flambirex kann als Feuer-Angreifer überzeugen und Admurai kann sowohl als Wasser-Angreifer, als auch in den Kampfligen eingesetzt werden.

Dadurch hat sich Niantic dazu entschieden, dass die Rampenlicht-Stunde für alle Trainer wiederholt wird. Sie findet heute, am 26. Februar 2025 in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr statt. Dabei erwarten euch die gleichen Inhalte, wie bei der Rampenlicht-Stunde gestern .

Um welches Event geht es? Wie Niantic auf X mitgeteilt hat, gab es bei der gestrigen Rampenlicht-Stunde Probleme in einigen Regionen. Dabei war die Anzahl an Serpifeu, Floink und Ottaro, die im Event gespawnt sind, geringer als sie hätte sein sollen.

In Pokémon GO wird ein Event wiederholt, bei dem es Fehler gab. Und das ist die perfekte Gelegenheit, wenn ihr die befristeten Forschungen mit den legendären Monstern noch nicht abschließen konntet.

