Pokémon GO: Nutzt die Rampenlicht-Stunde heute für die Promo-Codes mit 3 Legendären

In Pokémon GO steht die Rampenlicht-Stunde am 25. Februar 2025 an. Die könnt ihr nutzen, um euch Einall-Pokémon zu sichern – auch für die aktuellen Promo-Codes.

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Start der Rampenlicht-Stunde ist am 25. Februar um 18:00 Uhr. Wie immer läuft sie 60 Minuten, danach sind wieder die Spawns aus dem aktuellen Weg-nach-Einall-Event aktiv.

Was ist die Rampenlicht-Stunde? Bei der Rampenlicht-Stunde wird immer ein bestimmtes Pokémon in den Fokus gestellt, dass dann eine Stunde lang überall erscheint. Das Event wird darüber hinaus immer von einem kleinen Bonus begleitet.

Welche Pokémon sind es heute? Die heutige Rampenlicht-Stunde ist ein Sonderfall, denn gleich drei Pokémon stehen im Fokus: Serpifeu, Floink und Ottaro. Alle drei kann man auch Shiny fangen, man braucht aber Glück. Die Chance ist nicht erhöht.

Welcher Bonus läuft? Heute erhaltet ihr die doppelte Anzahl an Bonbons beim Fangen.

Darüber hinaus solltet ihr beachten, dass sich die Aufgabe heute perfekt lohnt, um die Forschung aus den letzten Promo-Codes zu lösen. Mehr dazu findet ihr unten.

Promo-Codes in Pokémon GO brachten Aufgaben, die ihr jetzt lösen könnt

Welche Promo-Codes sind das? Vor ein paar Tagen wurden Promo-Codes freigeschaltet, die man in Pokémon GO aktivieren kann, um Forschungen mit drei legendären Pokémon zu bekommen:

Voltolos

Boreos

Demeteros

Alles zu diesen Promo-Codes in Pokémon GO lest ihr hier.

Hat man die Codes eingegeben, erhält man drei Forschungen, die jeweils verlangen, dass ihr 156 Pokémon aus der Einall-Region fangt. Dabei ist egal, ob ihr 156 unterschiedliche Pokémon fangt, oder 156-mal dasselbe. Dementsprechend könnt ihr die Rampenlicht-Stunde heute ideal nutzen, um euch die drei legendären Pokémon zu sichern – denn Serpifeu, Ottaro und Floink sind alle drei aus Einall.

Möglicher Fehler bei der Rampenlicht-Stunde: Aufgrund der Zeitverschiebung hat die Rampenlicht-Stunde an einigen anderen Orten schon begonnen – oder hätte das zumindest tun sollen. Ein User im Subreddit zu Pokémon GO, TheSilphRoad, meldet aber, dass die Spawns nicht umgestellt worden sind. Andere Spieler stimmen zu, der Fang-Bonus soll derweil aktiv sein (via reddit).

Ob das Problem auch hier auftritt oder korrigiert wird, bleibt abzuwarten. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde?

Grundsätzlich lohnt sich das Event für die Promo-Code-Aufgaben, doch auch die Pokémon selbst sind nicht übel. Serpiroyal, die Entwicklung von Serpifeu, ist stark in der Superliga. Flambirex ist ein guter Feuer-Angreifer, und auch Admurai kann in Raids sowie im PvP überzeugen.

Dementsprechend ist es auch eine gute Idee, die drei zu schnappen, wenn ihr keinen Bedarf wegen der Codes habt. Außerdem steht Ende der Woche noch ein weiteres Highlight an: Die globale Einall-Tour läuft am Wochenende. Dort werdet ihr ebenfalls auf zahlreiche Einall-Pokémon treffen und solltet keine Probleme haben, die Anforderungen für die Promo-Codes zu erfüllen – zumindest, wenn ihr genug Zeit zum Fangen habt.