In Pokemon GO bekommt ihr eine starke Chance, gleich 3 Shinys an einem Tag zu fangen

Ihr sammelt gerne Shinys in Pokémon GO? Dann wird der kommende Sonntag ein spannendes Event für euch.

Was ist das für ein Event? Das Event nennt sich „Fangkunst“, und langfristigen Pokémon-Trainern dürfte das bekannt vorkommen. Bei diesen Events geht es darum, besonders gute Würfe zu landen und dadurch Belohnungen zu verdienen – unter anderem Begegnungen mit einem besonders hervorgehobenen Pokémon.

Das ist auch diesmal, in der neuen Season „Mächtig und Meisterhaft“, der Fall.

Wann startet Fangkunst? Das Event findet am Sonntag, den 16. März von 10:00 bis 20:00 Uhr statt.

Alle Boni des Fangkunst-Events in Pokémon GO – Schnappt euch die Shinys

Welches Pokémon steht im Fokus? Am Sonntag dreht sich der Großteil des Events um Flapteryx. Dem kleinen Urzeitvogel begegnet ihr, indem ihr Feldforschungsaufgaben löst, die sich um besonders gute Würfe drehen.

Das ist allerdings nicht alles: In der Wildnis erscheinen auch Amonitas und Kabuto vermehrt. Das Spannende? Alle drei – Flapteryx, Amonitas und Kabuto – haben während des Events eine erhöhte Shiny-Chance.

Somit habt ihr eine richtig gute Chance, drei schillernde Pokémon an einem Tag zu fangen und im Zweifel weiterzuentwickeln.

So sehen Shiny Flapteryx, Amonitas, Kabuto aus: In der Grafik seht ihr die drei Pokémon, ihre Entwicklungen sowie deren Shiny-Varianten.

Die Shinys zum Fangkunst-Event

Weitere Boni mit vielen EP: Neben den Shinys gibt es ordentlich EP einzusacken – zumindest, wenn man gut wirft. Während des Events gelten die folgenden Boni:

Doppelte EP für gute, großartige und fabelhafte Würfe

Doppelte EP für Curveball-Würfe

Ihr könnt über fabelhafte Curveball-Würfe also ordentlich EP einsammeln, um euch weiter in Richtung Level 50 hochzuarbeiten.

Außerdem wird es eine befristete Forschung geben, die euch insgesamt 40 Flapteryx bringt, wenn ihr sie abschließt.

Zu guter Letzt wird es noch eine weitere befristete Forschung im Shop geben, die nochmal 40 Flapteryx bringt. Allerdings wird diese kostenpflichtig sein und 2 US-Dollar (in Euro vrstl. ähnlich) kosten. Doch auch ohne diese Forschung hat das Event viel Potenzial.

Was steht noch an? Im aktuellen Monat ist das eine ganze Menge. Wie oben erwähnt, hat die neue Season in Pokémon GO begonnen, und mit ihr kommen neue Pokémon und viele neue Termine ins Spiel. Somit ist im März ordentlich was los. Ihr wollt wissen, was neben Fangkunst noch so passiert? Schaut in unserer Übersicht zu den Events im März 2025 bei Pokémon GO vorbei.