Pokémon GO verändert Optik in Arena-Kämpfen – Trainer finden es verrückt

Trainer haben in Pokémon GO eine neue optische Änderung bemerkt, die sich in Arena-Kämpfen finden lässt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was das für eine Neuerung ist und zeigen euch die Reaktionen der Community.

Um was für Kämpfe geht es? In Pokémon GO haben die Trainer die Möglichkeit, Spieler anderer Teamfarben aus den Arenen zu kicken und diese selbst zu besetzen. Das geschieht, indem sie allein oder gemeinsam mit anderen Trainern gegen sie antreten und kämpfen.

Diese Art von Kämpfen werden auch als Arena-Kämpfe bezeichnet. Diese finden ähnlich wie Raid-Kämpfe in der jeweiligen Arena statt. Nun haben Trainer dabei eine optische Veränderung festgestellt, welche die Kampf-Umgebung noch realistischer wirken lässt.

Trainer fühlen sich durch optische Änderung beobachtet

Neben den beiden kämpfenden Pokémon, die sich mittig in der Arena befanden, waren die Tribünen bislang farblich verziert, um eine Art Publikum darzustellen. Nun hat der Trainer MoonCheese58 allerdings gerade dort eine optische Veränderung bemerkt, die er mit der Community auf reddit teilt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Auf den ersten Blick wirkt der Kampf völlig normal, allerdings hat sich Niantic offenbar bei der Gestaltung der Zuschauerränge nun richtig ins Zeug gelegt. Dort erkennt man viele verschiedene Trainer in unterschiedlichen Posen. Das wirkt deutlich realistischer, als die vorherige Gestaltung.

Und auch die Wände der Arena halten eine optische Überraschung für die Trainer bereit. Diese scheinen den Kampf ebenfalls zu beobachten, denn sie werden von vielen Kreise geziert. Dabei erinnern sie direkt an das Aussehen von Augen.

Das findet auch die reddit-Community von Pokémon GO. Während der Beitragsersteller die neue Optik der Arena lustig findet, sind andere Trainer etwas überrascht und scherzen in den Kommentaren.

SirJamesM: “Sehen die Leute auf der Tribüne wirklich so aus? Nur Spieler-Avatare? Das ist ja abgefahren”.

SelfBoundBeatuy: “Unermüdliche Wächter, blickt mit euren Augen auf dieses jämmerliche Ding”

rocketnail1000: “Big Brother schaut zu”

LavitzOfBrasil: “Das ist irgendwie beängstigend”

Weitere optische Änderungen in Pokémon GO

Doch die Anpassung des Publikums bei den Arena-Kämpfen ist nicht die einzige Veränderung, die Trainern in den letzten Tagen in Pokémon GO aufgefallen ist. Nach den Wartungsarbeiten, die in der letzten Woche stattgefunden haben, wurden nun weitere Neuerungen entdeckt.

Volle Pokémon-Aufbewahrung: Eine davon ist ein orangefarbener Punkt in der Mitte des Pokéballs, der euch ins Menü bringt. Dieser leuchtet dann auf, wenn eure Pokémon-Aufbewahrung voll ist und ihr kein weiteres Monster fangen könnt.

Das ist besonders vor dem Start von Raids hilfreich. So sieht man direkt, ob vor dem Kampf noch ein Monster aussortiert werden muss, um dann den Raid-Boss fangen zu können.

Und auch in der Pokémon-Aufbewahrung selbst und dem Item-Beutel wird die Platz-Angabe rot markiert, sobald ihr keine freien Kapazitäten mehr habt. So seht ihr auch hier auf einen Blick, ob ihr neue Plätze schaffen müsst.

Markierungen zu einem vollen PokéBeutel

Pokémon in der Nähe: Wie der Trainer BirthdayAgent bemerkt hat, sind nun außerdem die Monster in der Übersicht “In der Nähe” mit einem blauen Kreis umrandet. Ob diese eine tiefgründigere Bedeutung haben, fragen sich hierbei auch die Spieler in den Kommentaren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

So schreibt DanHero91: “Ich habe sie vorhin bemerkt, was bewirken sie eigentlich? Oder ist das nur eine Stilfrage?” (via reddit.com). Eine Antwort konnte ihm hierauf aber bislang niemand geben. Auch Niantic hält sich dazu bisher bedeckt. Sollte es dazu neue Informationen geben, erfahrt ihr es natürlich hier auf MeinMMO.

Wie findet ihr die neue Optik der Zuschauerränge in den Arena-Kämpfen? Habt ihr noch weitere Veränderungen im Spiel bemerkt? Und welche Neuerungen würdet ihr euch am meisten wünschen? Schreibt uns eure Meinung gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern über das Thema aus.

Trainer in Pokémon GO sind wütend, weil Arenen entfernt werden. Wir haben uns angesehen, was da passiert ist und erklären es euch.