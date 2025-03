Trainer in Pokémon GO erledigt dank seines Sohnes nach fast 9 Jahren eine simple Aufgabe

In Pokémon GO gibt es viele Aufgaben, denen Trainer sich stellen können. Ein Vater berichtet, wie er eine Aufgabe nach vielen Jahren erledigt hat – dank des Nachwuchses.

Trainer haben in Pokémon GO viele Möglichkeiten, um an neue Pokémon zu gelangen. Sei es durch das simple Fangen von Monstern, nach einem erfolgreichen Raid, als Belohnung für verschiedene Forschungen oder auch durch das Ausbrüten von Eiern.

Von der letzteren Methode berichtet nun ein Trainer auf Reddit. Dabei hat er sich ziemlich lange Zeit gelassen, um ein Ei auszubrüten – fast 9 Jahre.

Schwaches Monster und dennoch nützlich

Was hat es mit dem Ei auf sich? Wie der Trainer in seinem Beitrag auf Reddit berichtet, hat er Pokémon GO zum Release, der inzwischen fast 9 Jahre zurückliegt, für eine kurze Zeitspanne von 1 bis 2 Monaten gespielt.

Danach hat er das Spiel für viele Jahre nicht angerührt. In der Zwischenzeit hat sich einiges in seinem Leben verändert: Er hat geheiratet und Kinder bekommen.

Eines seiner Kinder hat inzwischen Interesse an Pokémon bekommen. Grund genug für den Vater, Pokémon GO wieder zu installieren und mit dem Nachwuchs zu spielen. Und auch, das Ei, welches sich seit fast 9 Jahren in seinem Besitz befand, auszubrüten.

Welches Pokémon hat er erhalten? Wie der Trainer auf Nachfrage berichtet, schlüpfte aus diesem, vermutlich längst verstaubten, Ei, „leider ein Raupy“.

Wie reagiert die Community? Die Community feiert die Geschichte. Neben mehr als 2.400 Upvotes gibt es auf Reddit auch einige Kommentare.

Einige Trainer raten ihm, das Pokémon nicht zu versenden. Der Trainer akbane merkt dazu an, dass „Monster aus 2016 verdammt selten“ sind.

Außerdem wird ihm empfohlen, das Pokémon für einen Glücks-Tausch aufzuheben. Kickenbless schreibt dazu: „Wenn du also einen Raupy aus 2016 gegen ein Groudon aus 2024 eintauschst, werden beide Glücks-Pokémon, vorausgesetzt, beide Spieler haben nicht alle ihre garantierten Glücks-Tausche genutzt.“

Die Möglichkeit, Pokémon für Glücks-Tausche zu nutzen, hat der Trainer definitiv, auch wenn er sein Raupy behalten möchte. Wie er mitteilt, hat er noch 77 Monster aus 2016.

Wenn ihr selbst interessante Pokémon sammelt, dann solltet ihr bei Events die Augen offen halten. Diese bringen euch regelmäßig die Möglichkeit, seltene oder starke Monster zu erhalten. Welche Events im nächsten Monat auf euch zukommen, haben wir euch zusammengefasst: Alle Events im April 2024 in Pokémon GO.