Pokémon GO: Ab morgen solltet ihr dringend alte Monster mit Freunden tauschen

In Pokémon GO ändert sich was beim Glückstausch. Denn das Event „Purzelnde Purmel“ hat einen ziemlich coolen Bonus an Bord.

Was ist los in Pokémon GO? Am 18. Februar startet das Event „Purzelnde Purmel“. Es läuft bis zum 20. Februar und hat ein paar gute Inhalte zu bieten.

Ihr könnt erstmals Purmel als Shiny antreffen, und die Chance ist direkt erhöht Wie gewohnt trefft ihr Purmel über die Postkarten-Funktion

Es tauchen Flug- und Käfer-Pokémon in der Wildnis auf, Taubsi hat auch eine erhöhte Shiny-Chance

Es gibt doppelte EP beim Stop-Drehen

5-fache EP gibts beim ersten Stop des Tages

Und ihr könnt jeden Tag 40 Geschenke öffnen

Alle Inhalte des Events mit Purmel haben wir hier zusammengefasst. Aber den vielleicht wichtigsten Bonus schauen wir uns hier einmal genauer an.

Was ist das wichtigste Bonus? Im Rahmen des Events wird die Gesamtanzahl der garantierten Glückstausche von 25 auf 35 erhöht. Zudem lösen nun auch Pokémon, die ihr im Jahr 2019 (oder früher) gefangen habt, einen dieser garantierten Glückstausche aus. Zuvor war das nur bei Monstern des Jahres 2018 oder älter möglich.

Achtung: Dieser Bonus gilt auch noch nach dem Event! Was genau das bedeutet, fassen wir hier für euch zusammen.

Was macht den garantierten Glückstausch so wertvoll und wie geht das?

Das ist der Glückstausch: Ein Glückstausch zwischen zwei Trainern sorgt dafür, dass beide getauschten Pokémon sich in ein sogenanntes „Glücks-Pokémon“ verwandeln. Diese haben Mindestwerte von 12/12/12, was schonmal stark ist. Die Chance ist aber auch gut, dass sie noch bessere Werte bekommen und man mit noch mehr Glück vielleicht sogar ein Vier-Sterne-Pokémon erhält.

Zudem haben diese Pokémon um 50 % verringerte Sternenstaubkosten beim hochleveln. Kurz: Ihr erhaltet starke Monster, die ihr für weniger Ressourcen noch besser machen könnt.

Normalerweise werden diese Glückstausche entweder zufällig getriggert, oder wenn man den Status „Glücksfreunde“ erreicht hat. Nun gibt es aber eben auch noch die garantierten Glückstausche.

Was ist der garantierte Glückstausch? Die werden von Pokémon ausgelöst, die ein bestimmtes Alter haben. Ab dem Purmel-Event gilt das für alle Monster, die ihr 2019 oder früher gefangen habt. Tipp: Die Jahrgänge könnt ihr über die Begriffe „Jahr2019“, „Jahr2018“, etc. filtern.

Das Wichtige ist, dass es pro Trainer ein Limit gibt, wie oft das klappt. Ab dem Event geht das 35 Mal. Aber: Wenn ihr bereits 25 garantierte Glückstausche durchgeführt habt, bekommt ihr jetzt wieder nur 10 dazu – nicht nochmal 35.

Über den garantierten Glückstausch könnt ihr also letztlich ein paar eurer alten Monster gegen die von anderen Trainern eintauschen. Es reicht dabei, wenn eines der getauschten Monster aus dem jeweiligen gefragtem Jahrgang stammt – es kann also auch ein „altes“ gegen ein „neues“ getauscht werden. Wichtig ist zu beachten, dass der garantierte Glückstausch ins Limit beider Trainer reinzählt. Gute Optionen für so einen Glückstausch sind übrigens die besten Angreifer in Pokémon GO.