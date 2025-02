Pokémon GO bringt eines der seltensten Shinys zum ersten Mal ins Spiel

Im Februar warten neben dem Event noch viele weitere Inhalte und Pokémon im Spiel auf euch. Wenn ihr euch einen Überblick über alle Inhalte verschaffen wollt und erfahren möchtet, wann sie stattfinden, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Februar 2025 in Pokémon GO .

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO startet bald das „Purzelnde Purmel“-Event. Es startet am Dienstag, dem 18. Februar 2025 um 10:00 Uhr und läuft bis zum Donnerstag, dem 20. Februar 2025 um 20:00 Uhr.

Ein neues Event wurde in Pokémon GO angekündigt. Neben einem neuen Shiny gibt es noch weitere starke Inhalte.

