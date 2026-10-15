Pokémon GO: Trainer spielt seit 7 Jahren nur einen Tag im Jahr, erreicht jetzt einen ungewöhnlichen Erfolg

Viele Erfolge in Pokémon GO haben mit viel Arbeit oder hohem Zeitaufwand zu tun. Ein Trainer schaffte nun einen ungewöhnlichen Erfolg über eine andere Qualität: Organisation.

Was hat der Trainer geschafft? Ein Trainer hat im Subreddit zu Pokémon GO einen Erfolg geteilt, den er vermutlich exklusiv haben dürfte: Über sieben Jahre hinweg hat der Trainer genau sieben Feldforschungsstempel gesammelt – und zwar immer am 13. Oktober.

Wie seine komplette Sammlung aussieht, könnt ihr euch hier auf Reddit im Post von TheSynchroGamer anschauen.

Was sind das für Stempel? Einen Forschungsstempel kann man einmal pro Tag erhalten, indem man ganz einfach eine Feldforschungsaufgabe erledigt. Es ist eigentlich eine der typischen täglichen Aktionen, die viele ganz automatisch erledigen, wenn man Pokémon GO spielt.

Hat man sieben Forschungsstempel gesammelt, erhält man einen Forschungsdurchbruch mit einer Pokémon-Begegnung oder anderen Belohnungen. Normalerweise kann man das in einer Woche erledigen.

Der Trainer aus diesem Beispiel hat sich aber etwas Zeit gelassen: Ganze sieben Jahre, um das Set aus sieben Forschungsstempeln zu komplettieren, die allesamt den 13. Oktober zeigen. Ein Experiment, das mit nur wenigen Klicks schiefgehen kann.

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Andere Trainer zeigen sich beeindruckt

In den Kommentaren gibt es viel Lob für den ungewöhnlichen Erfolg. Der Top-Kommentar lautet Das ist vielleicht eine der seltsamsten und beeindruckendsten Leistungen, die ich in diesem Spiel je gesehen habe. Herzlichen Glückwunsch (auf Reddit) und meint, der Trainer könne ja nun aufhören zu spielen.

Der kommentiert allerdings, dass er sowieso kaum noch spiele – im Grunde nur einmal pro Jahr, um diesen Stempel einzukassieren. Dafür habe er sich extra einen Kalendereintrag angelegt.

Das dürfte auch der zentrale Punkt sein, dass dieser Rekord überhaupt funktioniert hat. Denn wie schnell tippt man mal eben auf eine abgeschlossene Feldforschung, die einen so schön anleuchtet und geklickt werden möchte? Sehr schnell!

Daher gibt es auch viel Lob von den anderen Trainern. Manche schreiben, dass dies das Beeindruckendste sei, das sie in all den Jahren im Spiel gesehen haben. Ein Trainer kommentiert, sieben Jahre ohne Fehlklick wären für ihn unmöglich. Wieder andere fragen allerdings auch einfach: Warum?

Im Pokémon-Bereich gibt es allerdings immer wieder kuriose Arten, Erfolge zu feiern, die weit über das einfache Durchspielen von Games hinausgehen:

Was haltet ihr von der Leistung des Trainers? Würde euch sowas auch gelingen oder würde euch irgendwann doch der eine Tag durchrutschen, an dem man eigentlich den Stempel einsammeln wollte? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, was Pokémon GO die nächsten Wochen zu bieten hat, schaut hier vorbei: Alle Events im Oktober 2026 in Pokémon GO.