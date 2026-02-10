Fan von Pokémon vollendet nach 5 Jahren ungewöhnliche Shiny-Jagd, gibt sich selbst ein Versprechen: „Nie wieder!“

Die Shiny-Jagd ist für viele Pokémon-Fans zu einer ganz neuen Art von Spiel geworden, die die Games um eine weitere große Herausforderung erweitert, die hunderte von Stunden fressen kann. Dem kann auch ein Fan zustimmen, der jahrelang eine Shiny-Sammlung vollendete, die sich jedoch nicht auf die Monster des Spiels bezieht.

Was macht die Shinys so ungewöhnlich? Bei der Shiny-Jagd des Spielers @Noa_Kyogre versucht der Fan, keine seltenen Pokémon zu sammeln, sondern Outfits. Das vollbrachte er schließlich nach über 5 Jahren in dem Spin-off „Pokémon Battle Revolution“, das 2006 für die Wii erschien.

Bei Battle Revolution handelt es sich um einen reinen Kampfsimulator, der trotz fehlender Erkundung und Pokémon-Jagd vor allem durch die Gestaltung der Kämpfe Beliebtheit fand: Es gibt einen vertonten Kampfkommentator, Kampfanimationen, und es erinnerte an die Art Kämpfe, die man im Anime sehen konnte.

Auch wenn man in diesem Pokémon-Spin-off keine Monster fangen kann, bot es weiterhin die Herausforderung der Shiny-Jagd. Denn bei einem erfolgreichen Kampf mit einem finalen Trainer, erhält man die Outfits, die der- oder diejenige trägt. Und wie bei den Monstern gibt es bei den Kostümen auch eine Chance, eine seltene Kolorierung zu erhalten.

Wie schwer war diese Herausforderung, die sich dieser Trainer gestellt hat? Um zu erkennen, wie schwierig diese Herausforderung wirklich war, muss man Folgendes in Betracht ziehen:

Die Wahrscheinlichkeit, an ein Shiny-Kostüm zu gelangen, wenn man sich nach der Fangrate von Shiny-Pokémon (vor der 6. Generation) orientiert, lautet 1:8.192, also 0,0122 %.

Die schnellste Dauer, um einen Kostüm-Versuch zu starten, beträgt 10–15 Minuten (wenn man sich an der Erfahrung eines Spielers auf Reddit orientiert).

Insgesamt gibt es, wenn man die Trainer der japanischen und internationalen Versionen des Spiels zusammenzählt, 12 Trainerkostüme, von denen man die Shiny-Variante erhalten kann.

Wenn man davon ausgeht, dass ein Shiny-Versuch im besten Fall 10 Minuten dauert und durchschnittlich nach 8.192 Versuchen erfolgreich ist, benötigt man ca. 1.365 Stunden für ein Shiny-Outfit. Wenn man das für jedes Shiny-Outfit mit 12 multipliziert, landet man bei ungefähr 16.384 Stunden, also 683 Tagen oder fast 2 Jahren – an reinen Spielstunden!

Was sagt der Fan zu seinem Erfolg? Nach über 5 Jahren Arbeit postet @Noa_Kyogre auf X stolz das Ergebnis seiner Shiny-Jagd:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

„Was zur Hölle“, schreibt @Eizzah__, „du bist legendär!“ Aber auch @RickyPDillon findet: „Das ist so cool! Ich wusste gar nicht, dass es die überhaupt gibt!”

Auf die Beglückwünschung mehrerer Fans offenbart der Spieler jedoch eine Sache, zu der er sich absolut sicher ist: „Nie wieder!!!!!!!“ (@Noa_Kyogre auf X)

Auch in anderen Games erkennen Spieler, dass der Grind für eine besondere Herausforderung sich nicht immer lohnen muss. Ähnlich wie der Shiny-Jäger in Pokémon Battle Revolution musste das auch eine Streamerin und YouTuberin feststellen, die eine der seltensten Herausforderungen in ARC Raiders meisterte: „Hab mein Leben vorübergehend ruiniert“ – Spielerin verbringt 300 Stunden in ARC Raiders für etwas, das nur 14 Menschen besitzen