„Hab mein Leben vorübergehend ruiniert“ – Spielerin verbringt 300 Stunden in ARC Raiders für etwas, das nur 14 Menschen besitzen

Eine Spielerin machte es sich zur Challenge, die seltenste Errungenschaft in ARC Raiders zu erspielen. 2 Monate und 300 Stunden später fragt sie sich jedoch: War es das überhaupt wert?

Von welcher Errungenschaft ist die Rede? Die Streamerin und YouTuberin Evelyn „Eskay“ Hollis nahm es sich zum Ziel, eine Errungenschaft in ARC Raiders zu erreichen, die bisher nur 14 andere Spieler jemals erreicht haben. Die Rede ist von dem „Cantina Legend“-Rang, für den sich nur die Top-100-Spieler qualifizieren.

Den Rang erreicht man durch die wöchentlichen Prüfungen, bei denen man Fortschritte sammelt, um einen Platz auf der Bestenliste zu erlangen. Man kann nur zwei Mal pro Woche im Rang aufsteigen, was für Eskays Plan Cantina Legend zu werden, bedeutete: Sie musste jede Woche der gesamten Season bei jeder Gelegenheit aufsteigen. Und das wird mit jedem Rangaufstieg und immer stärkeren Spielern dementsprechend immer schwieriger.

Nach 2 Monaten und 300 Stunden im Spiel schaffte es Eskay schließlich, diesen prestigeträchtigen Titel für sich zu gewinnen. Die siegreiche Stimmung war bei der Streamerin jedoch fehl am Platz, ganz im Gegenteil, wie sie in ihrem dokumentierenden Video auf YouTube beichtet: „Um ehrlich zu sein, fällt es mir wirklich schwer, diese Erfahrung positiv darzustellen.“

„War es das wert? Nicht wirklich.“

Wieso war es keine positive Erfahrung für die Streamerin? Eskay erklärt am Ende ihres Videos, wieso diese Challenge, die sie sich selbst gestellt hat, nicht so schön in Erinnerung bleiben wird. Sie habe zwar viel Zeit im Spiel verbracht und etwas geleistet, das nur 14 weitere Spielende weltweit von sich behaupten können.

Trotzdem ist die Streamerin sich sicher:

Tatsache ist, dass ich mein Leben vorübergehend ruiniert habe, um Arc Raiders Trials zu spielen. Ich habe so viele Verpflichtungen aufgeschoben. Ich habe Treffen mit Freunden, die nur einmal im Jahr zu Besuch kommen, sausen lassen. Ich habe Abendessen sausen lassen. Ich habe das Fitnessstudio sausen lassen. Ich habe meine Karriere aufgeschoben. Ich hätte fast eine Reise nach Paris verpasst. Und wofür? Für einen Skin? Eskay auf YouTube

Welche Erkenntnis nimmt Eskay aus der Erfahrung für sich mit? Die Streamerin betont, dass sie stolz auf diese Errungenschaft sei und die Leute, die den „Cantina Legend“-Rang erreicht haben, wirklich hart gearbeitet haben.

Sie wollte sich selbst beweisen, dass sie unabhängig des Spiels eine starke Performance liefern kann, und hatte nach einigen Wochen das Gefühl, dass sie zu viel investiert habe, um aufzugeben. Außerdem wollte sie ihre beiden Freunde und Mitspieler nicht enttäuschen.

Allerdings scheint Eskay anhand ihrer abschließenden Worte etwas für sich selbst gelernt zu haben, an dem sie festhalten wolle:

Versteht mich nicht falsch, ich bin kein Fremder, was das Grinden angeht, aber je älter ich werde und je mehr Erfahrungen ich sammle, desto mehr verschieben sich meine Prioritäten. Ich kann nicht einfach 12 Stunden am Tag spielen, auch wenn es irgendwie mein Job ist. Es gibt so viele Dinge im echten Leben, die ich tun möchte und noch nicht getan habe. Es gibt so viele Erinnerungen und Erfahrungen, die ich verpasst habe, weil ich Videospiele gespielt habe. Eskay auf YouTube

Mehr zu ARC Raiders Spieler in ARC Raiders erbeuten Millionen mit Gummienten, doch ihre Gier wird prompt bestraft von Caroline Fuller

Mit Eskays Errungenschaft bewies die Streamerin, dass sie tatsächlich auf ihre Leistung in dem Shooter stolz sein darf, auch wenn es sie zu viel gekostet hat und es letztendlich nicht wert war. Ihre Community zeigt sich verständnisvoll und feiert sie trotzdem für dieses außerordentlich seltene Achievement.

Andere Streamer können nicht mit derartigem Feedback ihrer Zuschauer prahlen. Tausende streiten sich nämlich öffentlich darüber, ob ein Twitch-Streamer cheatet oder spielt wie ein Gott: Tausende sind sich sicher, dass ein Streamer in ARC Raiders cheatet, andere sagen: Wer das wirklich denkt, schaut nicht richtig hin