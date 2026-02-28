Pokémon GO Tour 2026: So geht es an Tag 2 weiter – Was bringt der Sonntag?

Nach der Tour ist vor der Tour in Pokémon GO. Nachdem Tag 1 endet, bringt euch auch der 2. Tag des Events wieder einiges mit. MeinMMO zeigt euch, was genau.

Der 1. Tag der diesjährigen GO Tour nähert sich dem Ende. Doch auch morgen, am 1. März 2026, erwarten euch wieder einige Inhalte. Während es einige Änderungen am 2. Tag des Events gibt, gibt es auch sehr viele Überschneidungen zum 1. Tag.

Welche Inhalte euch hier genau erwarten, haben wir euch zusammengetragen.

Alle Inhalte des 2. Tags der GO Kalos-Tour

Welche Inhalte ändern sich an Tag 2? In erster Linie gibt es am 2. Tag Änderungen bezüglich der Raids des Events. Konntet ihr am 1. Tag noch Mega-Sarzenia herausfordern, so erwartet euch am Sonntag Mega-Calamanero* in Mega-Raids. Mega-Dragoran* könnt ihr weiterhin in Super-Mega-Raids herausfordern.

Der Zeitplan für die Raids am Sonntag sieht wie folgt aus:

10:00 bis 11:00 Uhr: Mega-Gewaldro*, Mega-Lohgock* sowie Mega-Sumpex*

11:00 bis 12:00 Uhr: Mega-Scherox*

12:00 bis 13:00 Uhr: Mega-Despotar*

13:00 bis 14:00 Uhr: Mega-Absol*

14:00 bis 15:00 Uhr: Mega-Skaraborn*

15:00 bis 16:00 Uhr: Mega-Metagross*

16:00 bis 17:00 Uhr: Mega-Brutalanda*

17:00 bis 18:00 Uhr: Mega-Latios*

Weiterhin könnt ihr in 1-Sterne-Raids Pikachu mit Kalems Kappe* und Pikachu mit Serenas Hut* herausfordern sowie Gramokles*, das sogar eine erhöhte Shiny-Chance hat. In 5-Sterne-Raids warten weiterhin Xerneas* und Yveltal* auf euch.

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, könnt ihr auch als Shiny erhalten, wenn ihr etwas Glück habt.

Am 2. Tag gibt es mit den Mega-Entwicklungen der Starter aus der 3. Generation sowie mit Despotar, Metagross, Brutalanda und Latios einige der besten Angreifer in Pokémon GO. Fehlen euch diese Mega-Entwicklungen noch, könnt ihr am Sonntag also versuchen, genügend Mega-Energie der Monster zu sammeln.

Welche Inhalte gibt es noch an Tag 2? Auch am 2. Tag sind weiterhin viele der Inhalte vom 1. Tag im Spiel aktiv.

Hierzu gehören unter anderem:

stündlich wechselnde Habitate mit wilden Monstern

Icognito kann durch Rauch angelockt werden

Event-Monster in Eiern einschließlich Resladero und Clavion, die ihr mit erhöhter Shiny-Chance in 10-km-Eiern bekommen könnt

Spezialhintergründe für Monster aus Raids

Wenn ihr genau wissen wollt, welche Inhalte das waren, dann findet ihr die Übersicht in unserem Artikel zum 1. Tag der Kalos-Tour 2026 in Pokémon GO.

Kurz nach dem Ende der GO Tour 2026 beginnt am 3. März 2026 bereits die neue Season Erinnerungen in Bewegung in Pokémon GO. Hier wird es einige Veränderungen geben, die es in der Form in vorherigen Saisons bisher noch nicht gegeben hat: alle Informationen zur neuen Season in Pokémon GO.