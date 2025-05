Pokémon GO schlägt Trainer vor, er könne mal wieder rausgehen, missachtet dabei tödliche Gefahren

Pokémon GO soll faule Trainer von der Couch holen und sie nach draußen an die frische Luft senden. Doch das ist nicht immer eine gute Idee, wie der folgende Spieler beweist.

Was ist das Problem? Ein Trainer zeigt die Benachrichtigungen des Smartphones. Pokémon GO schlägt vor, dass der Trainer einfach mal ein bisschen rausgehen solle. Doch die anderen beiden Nachrichten zeigen, dass das keine gute Idee ist: In der Nähe sollen nämlich Schüsse gefallen sein und zudem herrscht bis in den Nachmittag hinein eine Tornadowarnung.

Der Trainer würde sich vermutlich in Lebensgefahr begeben, wenn er an die frische Luft gehen würde. Deshalb postete der Spieler zur Belustigung der Community seinen Handybildschirm auf Reddit. Dazu schreibt er, dass Pokémon GO einfach nicht ernstzunehmen sei.

Trainer soll Leben riskieren, um Erfolge in Pokémon GO zu erzielen

Was sagen andere dazu? In den Kommentaren auf Reddit sind viele Spieler belustigt über den Hinweis. Der Top-Kommentierende schreibt, dass sich Level 50 nur verdienen lasse und man es nicht so einfach bekommen würde.

Damit spielt er auf das Maximallevel 50 an, das es im Mobile Game gibt. Neben dem Sammeln von Erfahrungspunkten müssen Trainer Aufgaben bewältigen, um im Level aufzusteigen. Den Witzen der User zufolge zählen dazu eben auch das Ausweichen von Schüssen und Tornados.

Andere steigen beim Witz mit ein und sagen, dass der Grind niemals aufhören würde. Selbst bei Wind und Wetter solle er sein Leben riskieren – alles nur für das Maximallevel.

Wir haben euch einige lustige Kommentare rausgesucht:

Ok-Grapefruit-2755 schreibt: „Der Tornado wird Psycho-, Flug- und Drachenpokémon verstärken.“

135forte meint: „Pokémon GO ist nicht für Amerikaner gedacht.“

Ehnyx vergleicht: „Pokémon GO, aber mit Final Destination.“

Eine weitere Situation, in der solche Nachrichten eher unpassend gewesen wären, war die Corona-Pandemie. Hier gab es zeitweise Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren, die zu hohen Strafen geführt hätten. Deshalb führte Pokémon GO besondere Boni ein, die sich die Community zurückwünscht.

Unsere Community-Lead Mary findet rausgehen eigentlich doof und hat deshalb Pokémon GO abgebrochen. Doch es gibt einen Grund, wieso sie dem Mobile Game eine zweite Chance gegeben hat: Ich hasse rausgehen und habe trotzdem nach 6 Jahren wieder mit Pokémon GO angefangen, so war es