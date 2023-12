An diesem Wochenende läuft der doppelte Community Day im Dezember 2023 in Pokémon GO. Dazu kann man auch ein Ticket für etwa 1 € im Shop kaufen. Wir zeigen euch die Inhalte.

Was ist das für ein Ticket? Jeden Monat veranstaltet Pokémon GO einen „Community Day“ mit einem Event-Pokémon und verschiedenen Boni. Zusätzlich kann man sich immer ein optionales Ticket 0,99 Euro im Shop dazukaufen.

Das bringt dann zusätzliche Forschungsschritte und Belohnungen, die sich normalerweise um das Event-Pokémon drehen. Da der Dezember-Community-Day 2023 als Doppel-Event mit allen Monstern der bisherigen Community Days 2023 stattfindet, geht es bei den Aufgaben diesmal um mehrere Pokémon.

Durch die Zeitverschiebung konnten Trainer bereits an der Forschung teilnehmen, wenn das Event bei ihnen schon begonnen hat. Damit ihr einschätzen könnt, ob das Ticket was für euch ist, zeigen wir euch alle bislang bekannten Inhalte mithilfe der Übersicht von LeekDuck.

Spezialforschung zum Dezember Community Day 2023 1/4

Aufgabe Belohnung Mache 10 Power-Ups bei Pokémon 10 Pokébälle Fange 10 Pokémon, die bei Community Days im Jahr 2023 erschienen sind 10 Himmihbeeren Lande 5 gute Würfe 1.500 EP

Stufenbelohnung: Für den Abschluss der Stufe erhaltet ihr:

1.000 Sternenstaub

1 Sinnoh-Stein

1 Einall-Stein

Spezialforschung zum Dezember Community Day 2023 2/4

Aufgabe Belohnung Verschicke 10 Pokémon 10 Hyperbälle Fange 15 Pokémon, die bei Community Days im Jahr 2023 erschienen sind 1.500 EP Entwickle 3 Pokémon 1.500 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Für den Abschluss der Stufe erhaltet ihr:

1.000 Sternenstaub

1 Knursp

1 Rauch

Spezialforschung zum Dezember Community Day 2023 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Curveball-Würfe 10 Sananabeeren Fange 15 Pokémon, die bei Community Days im Jahr 2023 erschienen sind 1 Sinnoh-Stein Verschicke 15 Pokémon Top-Sofort-TM

Stufenbelohnung: Für den Abschluss der Stufe erhaltet ihr:

1.000 EP

1 Rocket-Radar

1.000 Sternenstaub

Spezialforschung zum Dezember Community Day 2023 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 10 Sananabeeren Bereits erledigt! 1.500 EP Bereits erledigt! 1 Top-Lade-TM

Stufenbelohnung: Für den Abschluss der Stufe erhaltet ihr:

1.000 Sternenstaub

1.500 EP

3 Sonderbonbons

Lohnt sich der Kauf?

Das müsst ihr wissen: Grundsätzlich bringt euch das Ticket ein paar zusätzliche Items und Boni, die den umgerechneten Geldwert des Tickets übersteigen. Da sind etwa das Rocket-Radar, Knursp und Rauch zu nennen, die im Shop einige Pokémünzen kosten, oder die Top-TMs, die sonst nur sehr selten zu kriegen sind.

Bedenkt aber: Ihr könnt das Ticket nur mit Echtgeld, nicht mit Pokémünzen kaufen. Ihr könnt euch die Münzen dafür also nicht im Spiel verdienen.

Das Ticket lohnt sich vor allem dann, wenn ihr sowieso Items kaufen wolltet. Um generell am Community Day teilzunehmen und die Event-Monster zu fangen, braucht ihr es allerdings nicht.

Ihr wollt wissen, was sonst im Spiel los ist? Hier findet ihr alle Events im Dezember 2023 in Pokémon GO.