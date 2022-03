Pokémon GO: „Sand und Schnee“ für 1 € – Alle Ticket-Inhalte zu Sandan

Übrigens finden heute auch spezielle Live-Events anlässlich des Community Days statt. Wir zeigen euch in welchen 8 deutschen Städten ihr an den „Community Day“-Meetups teilnehmen könnt .

Wie findet ihr die Aufgaben und Belohnungen der Spezialforschung zu Sandan? Werdet ihr euch das Event-Ticket kaufen? Oder nehmt ihr lieber kostenfrei am Community Day teil? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Wer jedoch kein Interesse an den Items hat und auch die zusätzlichen Bonbons nicht benötigt, kann sich den Kaufpreis sparen und selbstverständlich auch ohne Ticket am Community Day teilnehmen.

Was ist das für ein Ticket? Anlässlich des heute, am 13. März 2022, stattfindenden Community Days mit Sandan und Alola-Sandan , wird es wieder eine spezielle Forschung geben. Diese erhaltet ihr allerdings nur gegen Kauf eines entsprechenden Event-Tickets unter dem Namen „Sand und Schnee“.

Zum Community Day mit Sandan und Alola-Sandan könnt ihr gerade das 1 €-Ticket „Sand und Schnee“ in Pokémon GO kaufen. Dieses gewährt euch den Zugriff auf eine besondere Spezialforschung rund um den C-Day. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Aufgaben und Belohnungen euch dabei erwarten.

