Pokémon GO: 1€-Ticket zum Community Day Classic mit Glumanda – Alle Aufgaben und Belohnungen

In Pokémon GO läuft heute der Community Day Classic mit Glumanda. Dazu gibt es ein Ticket für den Preis von etwa 1 €. Was steckt drin?

Was ist das für ein Ticket? Der Community Day Classic mit Glumanda läuft am Samstag, den 02. September 2023, von 14:00 bis 17:00 Uhr. Es ist eines der ersten Events im September von Pokémon GO.

Zu diesem Event kann man im Shop von Pokémon GO optional ein Ticket für 0,99 Euro finden, das euch zusätzliche Belohnungen rund um Glumanda bringt.

Bedenkt: Grundsätzlich kann man den Community Day auch ohne Ticket spielen. Es handelt sich lediglich um zusätzliche Boni, die man mit dem Ticket bekommt.

Da das Event in anderen Zeitzonen schon angelaufen ist, gibt es bereits Infos, was sich im Ticket befindet. Wir fassen euch die Inhalte und Belohnungen des Tickets mithilfe der Übersicht von LeekDuck zusammen.

Community Day Classic mit Glumanda 1/5

Aufgabe Belohnung Verwende 10 Power-Ups bei Pokémon 10 Pokébälle Fange 15 Glumanda 20 Glumanda-Bonbons Lande 5 gute Würfe Glumanda-Belohnung

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr:

2.000 Sternenstaub

1 Rauch

1 Glumanda-Begegnung

Community Day Classic mit Glumanda 2/5

Aufgabe Belohnung Fange 15 Glumanda 20 Glumanda-Bonbons Verschicke 10 Pokémon Glutexo-Begegnung Entwickle 3 Glumanda 1.000 EP

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr:

2.000 Sternenstaub

1 Rauch

1 Knursp

Community Day Classic mit Glumanda 3/5

Aufgabe Belohnung Lande 3 gute Curveball-Würfe 20 Glumanda-Bonbons Entwickle 1 Glutexo 5 goldene Himmihbeeren Verschicke 10 Pokémon 1.500 EP

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr:

2.000 Sternenstaub

1 Rauch

1 Rocket-Radar

Community Day Classic mit Glumanda 4/5

Aufgabe Belohnung Lande 15 gute Würfe 5 Silberne Sananabeeren Mache einen Schnappschuss von einem Feuer-Pokémon 1.500 EP Mache 10 Power-Ups bei Pokémon 5.000 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr:

2.000 Sternenstaub

3 Sonderbonbons

Glurak-Begegnung

Community Day Classic mit Glumanda 5/5

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 50 Mega-Energie für Glurak Bereits erledigt 50 Mega-Energie für Glurak Bereits erledigt 50 Mega-Energie für Glurak

Stufenbelohnung: Für den Abschluss dieser Stufe erhaltet ihr:

2.000 Sternenstaub

3.000 EP

150 Mega-Energie für Glurak

Lohnt sich der Kauf?

Insgesamt könnt ihr über das Ticket einige zusätzliche Glumanda-Begegnungen und Bonbons bekommen, um schneller in Richtung Glurak zu kommen. Ebenfalls nützlich ist die zusätzliche Mega-Energie, die ausreicht, um ein Glurak Mega-Entwickeln zu können.

Darüber hinaus gibt es Items wie Rauch und ein Rocket-Radar im Ticket, die gesammelt im Shop mehr als einen Euro kosten würde, wenn man den Münzwert gegenrechnet. Das Ticket ist vor allem nützlich, wenn man wenig Zeit zum Spielen am Community Day und sowieso vor hat, sich die entsprechenden Items zu kaufen.

Gleichzeitig sollte man aber bedenken, dass man die Items im Zweifel auch kaufen könnte, indem man Münzen verwendet, die man im Spiel verdient, ohne Echtgeld auszugeben. Zudem bekommt man jede Menge Glumanda-Begegnungen, wenn man genug Zeit hat, den Community Day umfassend zu spielen.