Pokémon GO: Thermopod fangen – So klappt es ab heute

Das neue Pokémon Thermopod ist in Pokémon GO zu fangen. Wie klappt es und was sollte man über das Monster wissen? Wir fassen es zusammen.

Was ist Thermopod für ein Pokémon? Thermopod erinnert an eine Art Raupe oder Tausendfüßler und verbindet die Typen Käfer und Feuer. Es erschien erstmals in den Spielen Pokémon Schwert & Schild.

Thermopod bringt eine Entwicklung mit: Infernopod. Auch dieses Pokémon ist ein brennendes Insekt und verbindet Feuer und Käfer miteinander.

Im Pokédex wird hervorgehoben, wie viel Hitze sich durch Thermopod und vor allem Infernopod entwickelt. Es ist bekannt dafür, seine Beute zu grillen, indem es sie mit seinem Körper umschlingt. Infernopod soll Temperaturen von bis zu 800 Grad Celsius erreichen können. Außerdem hat Thermopod eine Gigadynamax-Form in den Hauptspielen, die bis auf 1.000 Grad ansteigt.

Auf die Gigadynamax-Form von Infernopod werden wir wohl noch warten müssen, aber grundsätzlich steht das Debüt von Thermopod in Pokémon GO nun an: Es wird der Star des Käferkrabbelei-Event, das heute startet.

Wie kann ich Thermopod in Pokémon GO fangen?

So fangt ihr Thermopod: Thermopod wird mit dem Start des Käferkrabbelei-Events verfügbar in Pokémon GO. Es beginnt am Mittwoch, den 26. März 2025, um 10:00 Uhr. Danach läuft es bis Sonntag, den 30. März um 20:00 Uhr.

Thermopod gibt es aber nicht einfach so in der Wildnis. Stattdessen müsst ihr einen der folgenden Wege nutzen.

Setzt ein Lockmodul ein: Ihr könnt während des Events Thermopod anlocken, indem ihr einen PokéStop mit Lockmodul ausrüstet. Das bedeutet allerdings auch, dass ihr eine Weile lang den Ort nicht verlassen solltet.

Ihr könnt während des Events Thermopod anlocken, indem ihr einen PokéStop mit Lockmodul ausrüstet. Das bedeutet allerdings auch, dass ihr eine Weile lang den Ort nicht verlassen solltet. Holt es im Raid: Thermopod wird in Stufe-1-Raids erscheinen. Da es sich nur um einen einfachen Raid handelt, solltet ihr es locker alleine besiegen können. Thermopod ist besonders schwach gegen Gesteinsattacken.

Thermopod wird in Stufe-1-Raids erscheinen. Da es sich nur um einen einfachen Raid handelt, solltet ihr es locker alleine besiegen können. Thermopod ist besonders schwach gegen Gesteinsattacken. Nutzt die Forschung: Eine befristete Forschung wird während des Events laufen, in deren Verlauf ihr ebenfalls einem Thermopod begegnen könnt.

Kann Thermopod shiny sein? Nein, nach aktuellem Stand könnt ihr die schillernde Version nicht in Pokémon GO fangen.

Wie erhalte ich Infernopod? Dafür müsst ihr Thermopod weiterentwickeln. Um das zu erreichen, müsst ihr allerdings 50 Thermopod-Bonbons sammeln. Versucht also am besten die Lockmodul-Variante, um möglichst viele Thermopod anzutreffen und so Bonbons zu sammeln.

Außerdem könnt ihr ein gefangenes Thermopod als Kumpel einsetzen, um mit ihm beim Spazieren weitere Bonbons zu verdienen.

Versucht auf jeden Fall, euch vor Ende des Events ein Thermopod zu schnappen, denn ob es danach verfügbar bleibt oder erst deutlich später wieder zurückkehrt, steht sozusagen in den Sternen. Die Chance sollte man nicht verpassen. Ansonsten erscheinen in Kürze vermutlich weitere spannende Pokémon, denn der April kündigt sich bereits mit neuen Events an. Hier findet ihr die Liste aller Events in Pokémon GO im April 2025.