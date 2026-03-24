Pokémon GO streicht nützliche Forschung vor Dyna-Event, dabei hatten Spieler fest mit ihr gerechnet

In Pokémon GO erscheint bald Gigadynamax-Pikachu. Derweil ist eine mittlerweile gewohnte Forschung allerdings auffällig abwesend.

Am kommenden Woche trefft ihr in Pokémon GO auf Gigadynamax-Pikachu. Die gigantische Elektro-Maus wird am Samstag von 14:00 bis 17:00 Uhr auf Kraftquellen erscheinen und eine schwierige Herausforderung darstellen.

Schon in der Vergangenheit kamen Gigadynamax-Bosse ins Spiel. In der Regel konnte man sich schon in der Woche vorher auf den Kampf gegen sie vorbereiten. Normalerweise startete eine spezielle befristete Forschung, die einem unter anderem Dyna-Partikel und auch einen brauchbaren Konter gegen das Monster am Wochenende brachte.

Doch hinsichtlich des Pikachu-Tages gilt bislang: Fehlanzeige. Keine Forschung ist in Pokémon GO erschienen, und auch in der Ankündigung des Events fehlte die Forschung schon. Insofern ist damit zu rechnen, dass auch keine mehr kommt. Und das ärgert manche Spieler.

Spieler vermissen die vorbereitende Forschung

Im Subreddit TheSilphRoad zu Pokémon GO wird über die fehlende Forschung diskutiert. Ein Post im Subreddit hob das Fehlen der Forschung hervor und bezeichnet es als eine negative Änderung – und findet damit in den Kommentaren durchaus Zuspruch.

Insbesondere die fehlenden Dyna-Partikel werden von manchen Spielern kritisiert, da diese Forschung eine gute Option war, sich kostenlos die Ressourcen für ein paar Kämpfe zu verdienen. Ich mach dann nur eins und bin dann raus , antwortet deshalb etwa User Chardan0001 auf Reddit.

Andere betonen, dass sie die Änderung als einen weiteren Minuspunkt der aktuell gestarteten Season sehen: Sie ruinieren echt alles diese Season , schreibt etwa User Some_Entertainer6928 auf Reddit. Unter anderem wurde auch das Verändern der Showcases sowie die Abschaffung der Dienstags-Rampenlichtstunden schon von Spielern kritisiert.

Andere wiederum erwähnen, dass Pikachu in der Gigadynamax-Meta voraussichtlich nicht allzu wichtig wird und sie deshalb sowieso nicht planen, sich viele Exemplare zu schnappen. Sie wollen nur eins für den Pokédex.

Dennoch: Es bleibt die Frage, wieso das Team von Pokémon GO sich dazu entschieden hat, die gewohnte Forschung zu beenden. Wie habt ihr sie bisher genutzt? Habt ihr die Forschung gespielt, oder habt ihr die sowieso links liegen lassen? Erzählt es uns in den Kommentaren. Wenn ihr wissen wollt, was im kommenden Monat im Spiel passiert: Hier findet ihr alle Infos zu Events in Pokémon GO im April 2026.