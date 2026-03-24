Pokémon GO streicht nützliche Forschung vor Dyna-Event, dabei hatten Spieler fest mit ihr gerechnet

CommunityNews
2 Min. Max Handwerk 1 Kommentar Lesezeichen
Pokémon GO streicht nützliche Forschung vor Dyna-Event, dabei hatten Spieler fest mit ihr gerechnet

In Pokémon GO erscheint bald Gigadynamax-Pikachu. Derweil ist eine mittlerweile gewohnte Forschung allerdings auffällig abwesend.

Am kommenden Woche trefft ihr in Pokémon GO auf Gigadynamax-Pikachu. Die gigantische Elektro-Maus wird am Samstag von 14:00 bis 17:00 Uhr auf Kraftquellen erscheinen und eine schwierige Herausforderung darstellen.

Schon in der Vergangenheit kamen Gigadynamax-Bosse ins Spiel. In der Regel konnte man sich schon in der Woche vorher auf den Kampf gegen sie vorbereiten. Normalerweise startete eine spezielle befristete Forschung, die einem unter anderem Dyna-Partikel und auch einen brauchbaren Konter gegen das Monster am Wochenende brachte.

Doch hinsichtlich des Pikachu-Tages gilt bislang: Fehlanzeige. Keine Forschung ist in Pokémon GO erschienen, und auch in der Ankündigung des Events fehlte die Forschung schon. Insofern ist damit zu rechnen, dass auch keine mehr kommt. Und das ärgert manche Spieler.

Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Pokémon GO streicht nützliche Forschung vor Dyna-Event, dabei hatten Spieler fest mit ihr gerechnet Pokémon GO: Raid-Stunden, wichtige Bosse und Konter im April 2026 Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute? Inhalte und Boni Die 6 mächtigsten Pokémon, die so stark wie Götter sind Pokémon GO bringt euch die Chance, ein seltenes Shiny und einen neuen Käfer zu sichern Pokémon GO ändert sein Level-System komplett – Das müsst ihr wissen Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute bringt Golbit und einen Sternenstaub-Bonus Pokémon GO: Suicune im Dynamax-Kampf besiegen – 5 Tipps für das Wochenende Spieler benötigt fast 6 Jahre in Pokémon Go, um eine einzige Aufgabe zu lösen, weil er zu schlecht beim Zielen ist Fans wollen die Pokémon ihrer Kindheit vom Gameboy retten, beleben beliebtes Projekt wieder Pokémon GO enthüllt Dynamax – So nutzt ihr das neue Feature

Spieler vermissen die vorbereitende Forschung

Im Subreddit TheSilphRoad zu Pokémon GO wird über die fehlende Forschung diskutiert. Ein Post im Subreddit hob das Fehlen der Forschung hervor und bezeichnet es als eine negative Änderung – und findet damit in den Kommentaren durchaus Zuspruch.

Insbesondere die fehlenden Dyna-Partikel werden von manchen Spielern kritisiert, da diese Forschung eine gute Option war, sich kostenlos die Ressourcen für ein paar Kämpfe zu verdienen. Ich mach dann nur eins und bin dann raus, antwortet deshalb etwa User Chardan0001 auf Reddit.

Andere betonen, dass sie die Änderung als einen weiteren Minuspunkt der aktuell gestarteten Season sehen: Sie ruinieren echt alles diese Season, schreibt etwa User Some_Entertainer6928 auf Reddit. Unter anderem wurde auch das Verändern der Showcases sowie die Abschaffung der Dienstags-Rampenlichtstunden schon von Spielern kritisiert.

Andere wiederum erwähnen, dass Pikachu in der Gigadynamax-Meta voraussichtlich nicht allzu wichtig wird und sie deshalb sowieso nicht planen, sich viele Exemplare zu schnappen. Sie wollen nur eins für den Pokédex.

Mehr zum Thema
Pokémon GO: Neuer Promo-Code schenkt euch jetzt Dyna-Partikel
von Paul Kutzner
Pokémon GO: Raid-Stunden, wichtige Bosse und Konter im April 2026
von Max Handwerk
Trainer findet „Spaghetti-Route“ in Pokémon GO, entpuppt sich als bewährte Strategie der Community
von Paul Kutzner

Dennoch: Es bleibt die Frage, wieso das Team von Pokémon GO sich dazu entschieden hat, die gewohnte Forschung zu beenden. Wie habt ihr sie bisher genutzt? Habt ihr die Forschung gespielt, oder habt ihr die sowieso links liegen lassen? Erzählt es uns in den Kommentaren. Wenn ihr wissen wollt, was im kommenden Monat im Spiel passiert: Hier findet ihr alle Infos zu Events in Pokémon GO im April 2026.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
1
Gefällt mir!
1
Kommentieren
Pokemon GO Promo Code

Pokémon GO: Neuer Promo-Code schenkt euch jetzt Dyna-Partikel

Pokemon GO routen

Trainer findet „Spaghetti-Route“ in Pokémon GO, entpuppt sich als bewährte Strategie der Community

Pokémon GO Hydropi Palkia

Pokémon GO: Wieso gewinnt Hydropi im Showcase gegen Palkia? Die Antwort ist einfach

Pokemon GO Trainerin Shundo 2 Tage

Trainerin in Pokémon GO gelingt in 2 Tagen, was ihr Freund in 10 Jahren nicht geschafft hat

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Gummipuppe
#1256345

Bzgl DP sollte man einfach mal unter „Kraftquelle“ schauen, das Limit der sammelbaren Dyna-Partikel wurde auf 3000 erhöht. Ausser das es seitens Niantic oder wem auch immer aktuell PoGo gehört, schlecht kommuniziert wurde, kann ich mit der Erhöhung und dem nun fehlenden Event leben.

0
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

1
0
Sag uns Deine Meinungx