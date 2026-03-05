Pokémon GO: Spezialforschung „Steigender Druck“ mit Volcanion – Alle Aufgaben und Belohnungen

Die neue Saison von Pokémon GO bringt erneut eine Spezialforschung mit. MeinMMO zeigt euch, welche Aufgaben und Belohnungen euch hier erwarten.

Was ist das für eine Forschung? Die neue Season Erinnerungen in Bewegung ist am 3. März 2026 um 10:00 Uhr in Pokémon GO gestartet. Wie gewohnt läuft die Season knapp 3 Monate und endet am 2. Juni 2026 um 10:00 Uhr.

Loggt ihr euch während der Saison im Spiel ein, erhaltet ihr eine neue Spezialforschung mit dem Titel Steigender Druck. Hier könnt ihr das mysteriöse Monster Volcanion erhalten, wenn ihr bisher noch keines erhalten habt. Besitzt ihr das Monster, dann erhaltet ihr stattdessen Bonbons.

Wieso habe ich die Forschung nicht? Erhaltet ihr sie nicht beim Login im Spiel, dann liegt das daran, dass ihr die Spezialforschung „Edles Schimmern“ mit Diancie noch nicht abgeschlossen habt, die ihr 2024 bekommen konntet. Seht ihr diese bei euren Spezialforschungen, dann schließt sie zunächst ab, um die neue Forschung zu erhalten.

Wir zeigen euch, welche Aufgaben ihr für die Spezialforschung erledigen müsst und welche Belohnungen auf euch warten.

Spezialforschung „Steigender Druck“ (1/6)

Aufgabe Belohnung Drehe 12 PokéStops oder Arenen 1 Rauch Verwende einen Rauch 20 Pokébälle Fange 12 Pokémon 1 Glücksei

Stufenbelohnung: Habt ihr diesen Schritt absolviert, dann erhaltet ihr zusätzlich 1 Sternenstück, 2.025 Sternenstaub sowie 2.025 Erfahrungspunkte.

Spezialforschung „Steigender Druck“ (2/6)

Aufgabe Belohnung Erziele 10 gute Würfe 10 Sananabeeren Erkunde 2 km Begegnung mit Magneton Schließe 6 Feldforschungsaufgaben ab 20 Superbälle

Stufenbelohnung: Zusätzlich erhaltet ihr auf dieser Stufe 20 Hyperbälle, 2.025 Sternenstaub sowie 2.025 Erfahrungspunkte.

Spezialforschung „Steigender Druck“ (3/6)

Aufgabe Belohnung Fange 30 verschiedene Arten von Pokémon Begegnung mit Robball Benutze 20 Power-Ups bei Pokémon vom Typ Wasser 25 Robball-Bonbons Entwickle 5 Pokémon vom Typ Wasser 3 Robball-XL-Bonbons

Stufenbelohnung: Sind alle Aufgaben absolviert, dann bekommt ihr außerdem 2.025 Erfahrungspunkte und Sternenstaub sowie 1 Lockmodul.

Spezialforschung „Steigender Druck“ (4/6)

Aufgabe Belohnung Fange 30 verschiedene Arten von Pokémon Begegnung mit Krokel Benutze 20 Power-Ups bei Pokémon vom Typ Feuer 25 Krokel-Bonbons Entwickle 5 Pokémon vom Typ Feuer 3 Krokel-XL-Bonbons

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet außerdem, wenn ihr alle Aufgaben erfüllt habt, 1 Knursp sowie 2.025 Sternenstaub und Erfahrungspunkte.

Spezialforschung „Steigender Druck“ (5/6)

Aufgabe Belohnung Verdiene 10 Herzen mit deinem Kumpel-Pokémon Begegnung mit Rocara Brüte 3 Eier aus 1 Rauch Entwickle 6 Pokémon 3 goldene Himmihbeeren

Stufenbelohnung: Als Belohnung für diesen Schritt erhaltet ihr 5 Volcanion-Sticker, 25 Bonbons für Volcanion. Habt ihr noch kein Volcanion, dann erhaltet ihr hier außerdem eine Begegnung mit dem Monster. Habt ihr es bereits, gibt es 25 zusätzliche Volcanion-Bonbons.

Spezialforschung „Steigender Druck“ (6/6)

Aufgabe Belohnung Fange an 7 verschiedenen Tagen ein Pokémon 2.025 Erfahrungspunkte Verdiene 2 Bonbons mit Volcanion als Kumpel-Pokémon 2.025 Sternenstaub Versende ein Geschenk an einen Freund 2.025 Erfahrungspunkte

Stufenbelohnung: Habt ihr den letzten Schritt der Spezialforschung absolviert, dann warten außerdem 1 XL-Sonderbonbon, 5 Volcanion-Bonbons sowie 2.025 Erfahrungspunkte auf euch.

Nicht nur die Spezialforschung ist Teil der neuen Season. Diese bringt, wie gewohnt, verschiedene Inhalte wie Boni und Monster sowie einige Änderungen mit. Wenn ihr für die neue Season perfekt vorbereitet sein wollt, dann werft gerne einen Blick auf unsere 5 Tipps zur neuen Saison in Pokémon GO.