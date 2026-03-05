Pokémon GO: Spezialforschung „Steigender Druck“ mit Volcanion – Alle Aufgaben und Belohnungen

Die neue Saison von Pokémon GO bringt erneut eine Spezialforschung mit. MeinMMO zeigt euch, welche Aufgaben und Belohnungen euch hier erwarten.

Was ist das für eine Forschung? Die neue Season Erinnerungen in Bewegung ist am 3. März 2026 um 10:00 Uhr in Pokémon GO gestartet. Wie gewohnt läuft die Season knapp 3 Monate und endet am 2. Juni 2026 um 10:00 Uhr.

Loggt ihr euch während der Saison im Spiel ein, erhaltet ihr eine neue Spezialforschung mit dem Titel Steigender Druck. Hier könnt ihr das mysteriöse Monster Volcanion erhalten, wenn ihr bisher noch keines erhalten habt. Besitzt ihr das Monster, dann erhaltet ihr stattdessen Bonbons.

Wieso habe ich die Forschung nicht? Erhaltet ihr sie nicht beim Login im Spiel, dann liegt das daran, dass ihr die Spezialforschung „Edles Schimmern“ mit Diancie noch nicht abgeschlossen habt, die ihr 2024 bekommen konntet. Seht ihr diese bei euren Spezialforschungen, dann schließt sie zunächst ab, um die neue Forschung zu erhalten.

Wir zeigen euch, welche Aufgaben ihr für die Spezialforschung erledigen müsst und welche Belohnungen auf euch warten.

Spezialforschung „Steigender Druck“ (1/6)

AufgabeBelohnung
Drehe 12 PokéStops oder Arenen1 Rauch
Verwende einen Rauch20 Pokébälle
Fange 12 Pokémon1 Glücksei

Stufenbelohnung: Habt ihr diesen Schritt absolviert, dann erhaltet ihr zusätzlich 1 Sternenstück, 2.025 Sternenstaub sowie 2.025 Erfahrungspunkte.

Spezialforschung „Steigender Druck“ (2/6)

AufgabeBelohnung
Erziele 10 gute Würfe10 Sananabeeren
Erkunde 2 kmBegegnung mit Magneton
Schließe 6 Feldforschungsaufgaben ab20 Superbälle

Stufenbelohnung: Zusätzlich erhaltet ihr auf dieser Stufe 20 Hyperbälle, 2.025 Sternenstaub sowie 2.025 Erfahrungspunkte.

Spezialforschung „Steigender Druck“ (3/6)

AufgabeBelohnung
Fange 30 verschiedene Arten von PokémonBegegnung mit Robball
Benutze 20 Power-Ups bei Pokémon vom Typ Wasser25 Robball-Bonbons
Entwickle 5 Pokémon vom Typ Wasser3 Robball-XL-Bonbons

Stufenbelohnung: Sind alle Aufgaben absolviert, dann bekommt ihr außerdem 2.025 Erfahrungspunkte und Sternenstaub sowie 1 Lockmodul.

Spezialforschung „Steigender Druck“ (4/6)

AufgabeBelohnung
Fange 30 verschiedene Arten von PokémonBegegnung mit Krokel
Benutze 20 Power-Ups bei Pokémon vom Typ Feuer25 Krokel-Bonbons
Entwickle 5 Pokémon vom Typ Feuer3 Krokel-XL-Bonbons

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet außerdem, wenn ihr alle Aufgaben erfüllt habt, 1 Knursp sowie 2.025 Sternenstaub und Erfahrungspunkte.

Spezialforschung „Steigender Druck“ (5/6)

AufgabeBelohnung
Verdiene 10 Herzen mit deinem Kumpel-PokémonBegegnung mit Rocara
Brüte 3 Eier aus1 Rauch
Entwickle 6 Pokémon3 goldene Himmihbeeren

Stufenbelohnung: Als Belohnung für diesen Schritt erhaltet ihr 5 Volcanion-Sticker, 25 Bonbons für Volcanion. Habt ihr noch kein Volcanion, dann erhaltet ihr hier außerdem eine Begegnung mit dem Monster. Habt ihr es bereits, gibt es 25 zusätzliche Volcanion-Bonbons.

Spezialforschung „Steigender Druck“ (6/6)

AufgabeBelohnung
Fange an 7 verschiedenen Tagen ein Pokémon2.025 Erfahrungspunkte
Verdiene 2 Bonbons mit Volcanion als Kumpel-Pokémon2.025 Sternenstaub
Versende ein Geschenk an einen Freund2.025 Erfahrungspunkte

Stufenbelohnung: Habt ihr den letzten Schritt der Spezialforschung absolviert, dann warten außerdem 1 XL-Sonderbonbon, 5 Volcanion-Bonbons sowie 2.025 Erfahrungspunkte auf euch.

Nicht nur die Spezialforschung ist Teil der neuen Season. Diese bringt, wie gewohnt, verschiedene Inhalte wie Boni und Monster sowie einige Änderungen mit. Wenn ihr für die neue Season perfekt vorbereitet sein wollt, dann werft gerne einen Blick auf unsere 5 Tipps zur neuen Saison in Pokémon GO.

Pokémon GO Evoli entwickeln – Alle Namen und Tricks für 2026

Pokemon GO Mewtu GO Pass

Den neuen GO Pass in Pokémon GO dürft ihr nicht ignorieren – So holt ihr Mewtu

Pokemon GO Erinnerungen in Bewegung

Neue Season in Pokémon GO startet jetzt: 5 Tipps zu „Erinnerungen in Bewegung“

Pokémon-GO-Ditto-Titel

Pokémon GO: Ditto und Shiny Ditto fangen im März 2026 – Wie geht’s?

