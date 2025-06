Pokémon GO startet heute Wonnige Tage – Alles Wichtige zur neuen Season

Die neue Season „Wonnige Tage“ in Pokémon GO beginnt heute, am 3. Juni 2025. Was für Pokémon und Boni könnt ihr erwarten? Wir fassen es zusammen.

Wann startet die neue Season? Die Jahreszeit „Wonnige Tage“ startet heute um 10:00 Uhr. Sie läuft dann, wie gewohnt, drei Monate lang: bis zum 2. September, ebenfalls um 10:00 Uhr.

Trailer zur neuen Season: Einen kleinen Trailer zur Season gibt es auch. Dort sind ein paar Highlights schon zu sehen. Dazu gehören etwa das Debüt der stärkeren Formen von Zacian und Zamazenta: König des Schwertes und König des Schildes.

Außerdem sehen wir ein paar neue Pokémon, die Rückkehr von Gigadynamax-Lapras, die neue Raid-Vormerken-Funktion, Dynamax-Latias und -Latios und einen Hinweis auf den Pokémon-GO-Geburtstag. Dazu kommen einige Dinge mehr – schaut einfach mal rein:

Darüber hinaus gibt es aber noch jede Menge weitere Informationen, was in der neuen Season steckt. Die fassen wir hier für euch zusammen.

Das könnt ihr in der neuen Season Wonnige Tage bei Pokémon GO erwarten

Boni in der Season: Während der Season sind folgende Effekte dauerhaft aktiv.

Ihr dürft einen Spezialtausch mehr am Tag durchführen

Der erste Fang des Tages bringt doppelte EP

Der tägliche Abenteuerrauch hat die doppelte Laufzeit – also 30 Minuten

Das GO Fest 2025: Das größte Pokémon-GO-Event des Jahres läuft 2025 im Juni. Am 28. und 29. Juni ist es so weit, und dort steht auch der Kampf gegen die Kronen-Formen von Zacian und Zamazenta an. Was euch beim GO Fest 2025 erwartet, lest ihr hier.

Neue Pokémon: Es wird ein paar neue Pokémon im Laufe der neuen Season geben, das ist klar. Bereits bekannt sind folgende:

Zacian – König des Schwertes

Zamazenta – König des Schildes

Volcanion

Voldi

Bellektro

Nigiragi

Gigadynamax-Liberlo

Gigadynamax-Intelleon

Gigadynamax-Gortrom (ist bereits verfügbar)

Dynamax-Brimova

Dynamax-Latias

Dynamax-Latios

Hisui-Dressella

Spannende Pokémon: Ebenfalls zu sehen sind die Rückkehr von Gigadynamax-Lapras, ein Community Day mit Miniras sowie Gimmighoul, das offenbar stärker in den Fokus gerückt wird.

Features der neuen Season: Der GO Pass ist wieder aktiv, auch im Juni. Erneut könnt ihr so in Leveln aufsteigen und euch Belohnungen verdienen. Es gibt wieder eine kostenlose sowie eine kostenpflichtige Version.

Außerdem ist das bereits erwähnte RSVP-Feature zum Planen von Raids in der neuen Season aktiv.

Welche Pokémon erscheinen noch?

Hier werden einige Pokémon der neuen Season vorgestellt. Mögliche Shinys sind mit Sternchen markiert.

Im Forschungsdurchbruch:

Aerodactyl*

Galar-Corasonn*

Kaumalat*

Fatalitee

Knarbon*

Frospino

In Eiern:

2-km-Eier Togepi*, Spoink*, Zwirrlicht*, Ignivor*, Olini* 5-km-Eier Ignivor*, Krabbox*, Sankabuh*. Koalelu*, Knirfish*



Abenteuer-Sync:

Panzaeron*, Liliep*, Anorith*, Mampfaxo*, Riolu* 7-km-Eier Alola-Mauzi*, Galar-Mauzi*, Alola-Sleima*, Hisui-Voltobal*, Galar-Corasonn*



Von Mateo:

Alola-Vulpix*, Hisui-Sniebel*, Galar-Corasonn*, Barschuft (Weißlinig), Gladiantri* 10-km-Eier Lapras*, Toxel*, Grolldra, Knarbon*, Frospino



Abenteuer-Sync: Kindwurm*, Kaumalat*, Miniras*, Knarbon*, Frospino

Und was steht noch an? Der erste Monat der neuen Season ist der Juni – und der hat schon einiges zu bieten. Unter anderem das bereits erwähnte GO Fest. Doch das ist bei Weitem nicht alles. Ihr wollt eine Übersicht? Dann schaut am besten hier vorbei: Alle Events im Juni 2025 bei Pokémon GO.