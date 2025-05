Pokémon GO bringt wichtige Änderung, lässt euch jetzt noch effektiver an Raids teilnehmen

Pokémon GO hat ein neues Feature erhalten, mit dem ihr noch effektiver an Nah- und Fernraids sowie Crypto-Raids teilnehmen könnt: den RSVP-Planer.

Was ist der RSVP-Planer? Der RSVP-Planer ist ein neues, praktisches Feature in Pokémon GO, das euch ermöglicht, euch mit Freunden und anderen Trainern für Nah- und Fernkämpfe gezielt verabreden könnt. Dabei steht die Abkürzung RSVP für das französische „répondez s’il vous plaît“, was auf Deutsch „bitte antworten“ bedeutet.

Ihr könnt damit also gezielt Planungsanfragen stellen, zu denen ihr Freunde oder andere Trainer einladen könnt. Wie das funktioniert und was für Vorteile das hat, zeigen wir euch.

Wo finde ich den RSVP-Planer? Die neue Funktion zeigt euch auf der Karte an, wann und wo andere Trainer bereits Teilnahmen an verschiedenen Raids geplant haben. Das wird in Weiß umrahmten, blauen Bannern über den jeweiligen Raids abgebildet.

Geht ihr auf einen Raid findet ihr neben dem Angriffsbutton ein blaues Icon mit einem Kalender, über das ihr den RVSP-Planer öffnen könnt. Die Funktion wird für jeden Raid freigeschaltet, sobald ein Raid-Ei darüber erscheint.

Wie plane ich etwas mit der Funktion? Öffnet ihr den Planer eines Raids, könnt ihr detaillierte Planungsinformationen wie Zeitfenster, Einladungen, Erinnerungen und Teilnehmer einsehen. Sogar eine Wegbeschreibung zur Arena findet ihr, solltet ihr vor Ort teilnehmen wollen.

Wollt ihr euch anmelden, könnt ihr aus verschiedenen Uhrzeiten wählen und auch sehen, wie viele andere Trainer und wer sich bereits für diesen Slot angemeldet hat. Ebenso könnt ihr über euer Kampfmenü einsehen, für welche Raids ihr euch eingetragen habt oder eintragen könnt.

Ebenso habt ihr die Möglichkeit, euch per Pushbenachrichtung an eure Raids erinnern zu lassen oder bis zu 5 weitere Trainer zu euren Raids einzuladen – das gilt auch für Crypto-Raids, bei denen ihr besondere Pokémon fangen könnt. Eine gute Chance, das neue Feature direkt einmal zu testen.

Mit der Einführung des RSVP-Planers wird für viele Trainer, die sich sonst oft allein durch die Raids schlagen, die Koordination mit anderen Spielern deutlich vereinfacht. Eine weitere Änderung hat kürzlich erst die Teilnahme an Crypto-Raids auch genau für diese Spielergruppe vereinfacht: Eine wichtige Änderung in Pokémon GO ist jetzt aktiv, hilft vor allem einsamen Trainern in Crypto-Raids