Eine wichtige Änderung in Pokémon GO ist jetzt aktiv, hilft vor allem einsamen Trainern in Crypto-Raids

In Pokémon GO gibt es Crypto-Raids, die nicht ganz einfach sind. Doch das aktuelle Rocket-Event bringt Hilfe.

Was wurde geändert? Vor einer Woche wurden mehrere Änderungen für die Fern-Raid-Pässe in Pokémon GO angekündigt. Die ersten davon sind jetzt aktiv.

Das tägliche Fern-Raid-Limit wurde von 5 auf 10 angehoben. Damit sind nun mehr Fern-Raids am Tag möglich.

Und seit dem Start der Rocket-Übernahme ist noch eine weitere Änderung aktiv: Man kann nun Crypto-Raids per Fern-Raid-Pass beitreten.

Zuvor war eine Teilnahme an den schwierigen Rocket-Raids nur möglich, wenn man vor Ort war. Nun kann man von überall aus mitmachen, wenn man eine entsprechende Einaldung zu einem solchen Raid bekommt.

Das ist zu bedenken: Fern-Raid-Pässe bekommt man nicht gratis, sondern muss dafür Münzen im Shop ausgeben. Den normalen Raid-Pass pro Tag kriegt man zwar weiterhin, der ermöglicht aber nur Raids vor Ort.

Dennoch: Wenn ihr bislang nicht an Crypto-Raids teilnehmen konntet, weil euch die Mitspieler fehlten, ist das eine Möglichkeit, nun mehr Mitspieler zu finden.

Das ist das Problem mit Crypto-Raids

Die Crypto-Raids sind generell etwas schwieriger als normale Raids, weswegen man oft mehr Trainer braucht, die den Raid mit einem gemeinsam erledigen. Da man aber zuvor ausschließlich direkt an der Arena mitmachen konnte, musste man sich entweder in Gruppen organisieren oder einfach hoffen, dass dort noch jemand anders zufällig mitspielen würde.

Gerade an Orten, wo nicht so viele Trainer unterwegs sind, ist das schwierig.

Mit der Änderung kann man nun auch aus der Ferne an Raids teilnehmen, wo mehr Spieler unterwegs, sind. Dazu lässt man sich von Freunden einladen oder nutzt eine App für Fern-Raid-Einladungen – wie das geht, zeigen wir euch hier.

Wie geht es mit Fern-Raid-Pässen weiter?

Tatsächlich steht noch eine weitere Änderung an, denn in Kürze könnt ihr auch aus der Ferne an Dynamax-Kämpfen teilnehmen. Die haben gerade in den höheren Schwierigkeitsstufen ähnliche Hürden wie die Crypto-Raids. Die Teilnahme an Dynamax-Kämpfen per Fern-Pass soll am 19. Mai eingeführt werden.

Damit könnt ihr in näherer Zukunft auch an den schwierigen Dyna-Kämpfen teilnehmen, wenn euch Mitspieler in der Nähe fehlen. Beispielsweise beim kommenden Debüt von Gigadynamx-Machomei dürfte das für einige interessant werden, da diese Kämpfe ganz besonders schwierig sind. Mehr zum Kampftag mit Gigadynamax-Machomei lest ihr hier.