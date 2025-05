Pokémon GO bringt 3 richtig gute Änderungen an Fern-Raid-Pässen – So schafft ihr selbst auf dem Dorf die schwersten Kämpfe

In Pokémon GO gibt es eine große Änderung für Fern-Raid-Pässe! Ihr könnt die Pässe in Kürze für mehr Features einsetzen – und das dürfte vielen helfen.

Fern-Raid-Pässe kann man momentan für normale Raids einsetzen, die außerhalb der eigenen Umgebung stattfinden, wenn man von jemandem dazu eingeladen wird. Es gibt aber auch bestimmte Raid- oder Kampf-Varianten, denen man nicht per Fern-Pass beitreten kann. Und gerade Trainer, die nicht genug Mitspieler in der Nähe haben, schaffen oftmals einige der schwierigen Kämpfe nicht, die man nur alleine bestreiten kann.

Was ändert sich? Die Fern-Raid-Pässe können in Kürze für mehr Features eingesetzt werden.

Ihr könnt ab dem Übernahme-Teil des Kronen-Clash-Events in Pokémon GO am 13. Mai, 20:00 Uhr auch Crypto-Raids mit Fern-Raid-Pässen beitreten. Das sind besonders schwierige Raids mit Crypto-Monstern, bei denen man meist Unterstützung braucht.

Ab dem 19. Mai, 20:00 Uhr könnt ihr auch an Dyna-Kämpfen per Fern-Pass beitreten. Das gilt offenbar auch für Gigadynamax-Kämpfe, denn in der Ankündigung wird explizit beschrieben, dass die Änderung noch vor dem Gigadynamax-Tag mit Machomei greift. In dem Zuge wird auch das Dyna-Partikel-Limit, die ihr am Tag sammeln könnt, von 1.000 auf 1.500 erhöht.

Außerdem wird das tägliche Fern-Raid-Limit von 5 auf 10 angehoben. Bei besonderen Events soll das weiter anpassbar sein.

Was gibt es zu beachten? Wenn man vor Ort an Dyna-Kämpfen teilnimmt, soll man mehr Premierbälle und EP erhalten. Das ist also ein kleiner Nachteil, wenn man aus der Ferne einsteigt. Zudem kostet die Teilnahme an Dyna-Kämpfen vor Ort keinen Pass.

Fern-Raid-Pässe gibt es aktuell nur im Shop, man muss Münzen dafür zahlen. Gratis-Fern-Pässe, wie den täglichen Kampfpass pro Tag, der aber nur vor Ort gilt, gibt es derzeit nicht.

Dennoch: Für viele Spieler dürfte diese Änderung einen großen Unterschied machen. Warum? Das fassen wir hier zusammen.

Das Problem mit Gigadynamax und Crypto-Raids

Diese beiden Varianten gehören zu den schwierigsten Herausforderungen in Pokémon GO. Die hochstufigen Crypto-Raids erfordern viele Trainer und „erlöste Edelsteine“, um den Boss darin zu besiegen.

Ähnliches gilt für die schwierigeren Dynamax- und insbesondere die Gigadynamax-Kämpfe. Denn für letztere braucht man zweistellige Trainerzahlen in der Gruppe, um überhaupt eine Chance auf den Sieg zu haben.

Da man diese bisher aber nur vor Ort herausfordern konnte, war man relativ schnell aufgeschmissen, wenn man keine organisierte Gruppe hatte, mit der man gemeinsam spielen kann. Vor Ort trifft man selten zufällig auf so große Gruppen, dass man sich denen einfach anschließen kann, um einen Gigadynamax-Boss zu besiegen.

Und gerade an Orten, die nicht mal genug Spieler zählen, wie beispielsweise Dörfer oder andere Orte auf dem Land, ist es geradewegs unmöglich, diese Kämpfe zu gewinnen. Dadurch verpasst man coole Monster. Die Fern-Raid-Anpassung könnte hier Abhilfe schaffen.

Spätestens beim Gigadynamax-Tag mit Machomei dürften wir sehen, wie sich die Änderung auswirkt und ob mehr Spieler berichten, dieses Pokémon gefangen zu haben. Wir halten euch auf dem Laufenden! Was haltet ihr von der Änderung? Erzählt es uns in den Kommentaren. Und wenn ihr mehr wissen wollt, was im Mai läuft, schaut hier vorbei: Alle Events im Mai 2025 bei Pokémon GO.