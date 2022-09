Pokémon GO startet morgen Raids mit geheimen Bossen – Fund zeigt 2 Kandidaten

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Welche Monster würdet ihr euch in den Raids wünschen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Lunala wurde erst vor kurzem in einem Leak zu Pokémon GO entdeckt . Zeitgleich wurden außerdem die Assets für Kaguron hinzugefügt – dementsprechend wäre sogar eine Mischung mit Lunala und Kaguron denkbar.

Gibt es noch weitere Kandidaten? Auch zwei andere Monster wären für die Raids als Boss denkbar, denn: Zuletzt gab es immer mehr Hinweise auf die Themen „Sonne“ und „Mond“ in Pokémon GO. Diese passen zu den beiden legendären Pokémon Solgaleo und Lunala. Bei den beiden Monstern handelt es sich außerdem um Entwicklungen von Cosmog, das derzeit in der Spezialforschung „Ein kosmischer Kumpane“ eine Rolle spielt.

Wann kommen die neuen Bosse? In der Übersicht zu den Pokémon-GO-Events im September kündigte Niantic offiziell an: Zwischen dem 13. September und dem 27. September gibt es 5er-Raids mit noch geheimen Bossen. Auch die Raid-Stunden zwischen dem 14. und 21. September werden diese Bosse beinhalten.

Pokémon GO kriegt ab morgen zwei bislang geheime Bosse in den 5er-Raids. Welche könnten das werden? Ein Leak zeigt spannende Kandidaten.

