Pokémon GO: So nutzt ihr den Schlüpftag mit Riolu richtig aus

In Pokémon GO startet am Samstag der Schlüpftag mit Riolu. Was das Event bringt und wie ihr es nutzt lest ihr hier.

Wann startet der Schlüpftag? Der Schlüpftag beginnt am 18. April um 11:00 Uhr. Ihr habt dann sechs Stunden lang Zeit, die Boni daraus zu nutzen, bis 17:00 Uhr.

Was ist das Highlight? Klare Sache: Alles dreht sich um Riolu. Das kleine Pokémon entwickelt sich zu Lucario weiter, das wiederum eine Mega-Entwicklung durchführen kann. Lucario ist ein sehr nützliches Monster und generell ein Fan-Favorit.

Das Spannendste an dem Tag ist, dass ihr eine erhöhte Shiny-Chance für Riolu bekommt, die ihr aus Eiern ausbrütet. Insofern habt ihr eine sehr gute Gelegenheit, euch das schillernde Monster zu sichern, wenn euch das bislang noch fehlt.

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Wie nutzt man den Schlüpftag? Laufen, laufen, laufen

Grundsätzlich sind einige Boni verfügbar, die das Ausbrüten lohnenswert machen. Ihr erhaltet die doppelte Anzahl an Schlüpf-Bonbons und EP durch das Ausbrüten von Eiern, und benötigt während des Events nur die halbierte Schlüpf-Distanz.

Bedeutet: In einer regulären Brutmaschine schlüpft ein 2-km-Ei schon nach einem Kilometer.

Wichtig: Der Distanz-Bonus gilt ausschließlich für Eier, die während des Events in die Brutmaschine gelegt werden. Folglich solltet ihr dringend dafür sorgen, dass eure Brutmaschine zum Start des Events leer ist. Es ist sehr unglücklich, wenn ihr um 11:00 Uhr das Event startet und feststellt, dass ihr noch ein aktives 10-km-Ei ausbrütet, und noch irgendwie 9 Kilometer davon laufen müsst.

Ebenso wichtig: Riolu schlüpft verstärkt aus 2-km-Eiern, die ihr während des Events einsammelt. Ihr habt eine erhöhte Chance, diese zwischen 11:00 und 17:00 Uhr von PokéStops einzusammeln. Geht also folgendermaßen vor.

Startet den Schlüpftag um 11:00 Uhr mit freien Brutmaschinen und möglichst vielen freien Plätzen für Eier

Sammelt jeden einzelnen PokéStop während eures Spaziergangs ein

Lauft so viel wie möglich

Falls ihr Eier im Hintergrund über das Eier-Widget ausbrüten lasst, während das Spiel zu ist, öffnet diese sobald sie fertig sind

Der entscheidende Faktor ist das Laufen. Der Schlüpftag ist kein Event, das man in irgendeiner Form von zu Hause aus spielen kann.

Befristete Forschung: Während des Events läuft eine befristete Forschung, die euch eine zusätzliche Brutmaschine bringt. Aber die endet auch um 17:00 Uhr, bis dahin solltet ihr sie also durch haben.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, ein kostenpflichtiges Ticket für das Event zu kaufen. Dann ist die Brütdistanz geviertelt und man erhält in einer weiteren befristeten Forschung ein Sternenstück und zwei Super-Brutmaschinen. Das ist allerdings optional.

Lohnt sich Riolu? Das Spannende an Riolu ist seine Entwicklung Lucario. Wenn ihr das zur Mega-Entwicklung bringt, habt ihr den stärksten Angreifer vom Typ Kampf im ganzen Spiel in eurer Sammlung. Und auch das normale Lucario zählt schon zu den Top-Angreifern. Beide überzeugen nicht nur als Kampf-, sondern auch als Stahl-Angreifer.

In Pokémon GO steht das Wochenende im Zeichen des Eier-Ausbrütens, doch wir sind bereits in der Mitte des Aprils angekommen und der Mai kommt mit großen Schritten auf uns zu. Bis dahin gibt es aber noch das ein oder andere Event mitzunehmen. Welche das sind, zeigen wir euch in unserer Liste aller Events in Pokémon GO im April 2026.