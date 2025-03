Pokémon GO: So habt ihr die besten Chancen auf das seltene Shiny im Farbfestival

In Pokémon GO habt ihr wenige Tage Zeit, eines der begehrtesten Shinys im Spiel zu erhalten. Wir zeigen euch, wie ihr die Chance darauf maximiert.

Was ist das für ein Pokémon? Aktuell habt ihr die Möglichkeit, Farbeagle in seiner Shiny-Variante im Spiel zu erhalten. Dies ist regulär nicht in dieser Form verfügbar. Im Zuge des aktuellen „Farbfestival“-Events habt ihr jedoch wieder erneut die Möglichkeit.

Während ihr keinen Einfluss darauf habt, ob Farbeagle als Shiny erscheint oder nicht, könnt ihr jedoch eure Chancen darauf maximieren. Und das ist sogar ziemlich einfach.

Nutzt eure Kamera!

Wie kann ich Farbeagle erhalten? Farbeagle ist ein Pokémon, welches ihr weder in der Wildnis, noch durch Raids oder Feldforschungen erhalten könnt. Ihr müsst die Schnappschuss-Funktion im Spiel benutzen, um ein Farbeagle zu bekommen.

Nutzt ihr sie, egal bei welchem Pokémon, kann sich Farbeagle ins Bild schmuggeln. Wenn dies passiert, erscheint das Monster kurz danach auf eurer Karte im Spiel und ihr könnt es fangen. Dies ist regulär nur einmal am Tag möglich.

Im aktuellen Event ist diese Funktion etwas angepasst. Zum einen habt ihr aktuell 10-mal am Tag die Möglichkeit, ein Farbeagle durch einen Schnappschuss zu erhalten. Zum anderen, erscheint Farbeagle garantiert, wenn ihr das erste Foto mit einem Pokémon macht.

Wie kann ich Farbeagle am schnellsten farmen? Um alle 10 Farbeagle am Tag zu erhalten, startet ihr die Schnappschuss-Funktion bei einem Pokémon eurer Wahl. Setzt das Pokémon in der Umgebung ab und macht einen Schnappschuss. Nun schleicht sich Farbeagle garantiert in das Bild, solange ihr die 10 Exemplare noch nicht ausgelöst habt.

Schließt nun die Schnappschuss-Funktion und fangt das Farbeagle auf eurer Karte. Öffnet erneut die Schnappschuss-Funktion bei einem Pokémon und wiederholt den Vorgang. So könnt ihr hintereinander alle 10 täglichen Exemplare erhalten und eure Chance auf ein Shiny-Exemplar schnell ausnutzen.

Wollt ihr Shiny-Farbeagle erhalten, dann solltet ihr unbedingt die 10 täglichen Versuche nutzen. Ihr habt aktuell nur bis zum 17. März 2025 um 20:00 Uhr die Möglichkeit, das begehrte Shiny zu bekommen.

Welche Attacken beherrscht Farbeagle? Die Attacken, die Farbeagle besitzt, hängen von dem Pokémon ab, welches ihr fotografiert habt. Es übernimmt die Sofort- sowie die erste Lade-Attackes des fotografierten Monsters.

Fotografiert ihr ein Crypto-Pokémon, welches Frustration oder Rückkehr beherrscht, dann wird die Lade-Attacke zufällig ausgewählt. Ihr könnt die Attacken von Farbeagle weder durch Einsatz von regulären Sofort- und Lade-TMs, noch durch die Top-TMs anpassen.

Eine beliebte Attacken-Kombination von Farbeagle ist Zielschuss als Sofort- und Flying Press als Lade-Attacke. Diese Kombination ist für spezielle Wettbewerbe in der Kampfliga, in der das WP-Limit bei 500 liegt, sehr stark. In diesen Wettbewerben ist Farbeagle jedoch meistens gesperrt.

Neben dem Farbfestival-Event gibt es in den nächsten Wochen noch viele weitere Events und Inhalte, die auf euch im Spiel warten. Wenn ihr wissen wollt, wann genau welche Events stattfinden, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im März 2025 in Pokémon GO.