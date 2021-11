Pokémon GO: Sheinux-Ticket für 1 € „Flackern, Funken und Glühen” – Alle Belohnungen

Im Shop von Pokémon GO findet ihr das Sheinux Ticket „Flackern, Funken und Glühen” für den Community Day im November 2021. Wir zeigen euch auf MeinMMO alle Quests und Belohnungen, die ihr für den Preis von etwa 1 € erhaltet. So stellt ihr leicht fest, ob sich der Kauf für euch lohnt.

Was ist das für ein Ticket? Seit vielen Monaten könnt ihr in Pokémon GO zu den monatlichen Community Days auch Tickets im Shop erwerben. Diese sind optional und geben euch in einer Spezialforschung weitere Aufgaben und Belohnungen, die ihr leicht während des Events lösen könnt. Die Spezialforschung bleibt aber auch nach dem Community Day aktiv.

In der folgenden Übersicht zeigen wir euch die Spezialforschung zum Community Day mit Sheinux, die ihr durch das Ticket freischalten könnt.

Wo gibt es das Ticket? Wer kaufen möchte, der öffnet dafür den Shop von Pokémon GO. Unterhalb der Boxen findet ihr die Kategorie “Weltweite Events”, wo ihr auch das Ticket „Flackern, Funken und Glühen” seht. Je nach Shop kostet das Ticket etwa 1 Euro oder etwas weniger.

Ticket für Community Day mit Sheinux – Forschung

Woher stammen die Infos? Durch die Zeitverschiebung ist der Community Day bereits in einigen Teilen der Welt gestartet. Trainer teilten die Details der neuen Spezialforschung mit der Community und wir haben euch hier alle Quests und Belohnungen zusammengetragen.

Sheinux-Forschung „Flackern, Funken und Glühen” 1/4

Aufgabe Belohnung Nutze 10 Power-Ups

bei Pokémon 15 Pokébälle Fange 15 Sheinux Begegnung mit

Sheinux Lande 5 gute Würfe 20 Sheinux-

Bonbons

Stufenbelohnung: Löst ihr alle drei Aufgaben und holt euch anschließend die Belohnungen ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.000 Sternenstaub, einmal Rauch und eine Begegnung mit Sheinux.

Sheinux-Forschung „Flackern, Funken und Glühen” 2/4

Aufgabe Belohnung Fange 15 Sheinux 30 Sheinux-

Bonbons Verschicke 10 Pokémon Begegnung mit

Luxio Entwickle 3 Sheinux 10 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Löst ihr alle drei Aufgaben und holt euch anschließend die Belohnungen ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.500 Erfahrungspunkte, einmal Rauch und eine Begegnung mit Sheinux.

Sheinux-Forschung „Flackern, Funken und Glühen” 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige

Curveball-Würfe 50 Sheinux-

Bonbons Entwickle ein Luxio 1 Sternenstück Verschicke 10 Pokémon 15 Superbälle

Stufenbelohnung: Löst ihr alle drei Aufgaben und holt euch anschließend die Belohnungen ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.500 EP, ein Rocket-Radar und 15 Hyperbälle.

Sheinux-Forschung „Flackern, Funken und Glühen” 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 2 Silberne

Sananabeeren Bereits erledigt Begegnung mit

Sheinux Bereits erledigt 3.500 EP

Stufenbelohnung: Löst ihr alle drei Aufgaben und holt euch anschließend die Belohnungen ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 3.000 Sternenstaub, zwei Sonderbonbons und eine Begegnung mit Luxtra.

Lohnt sich das Ticket zum Community Day im November 2021?

Das müsst ihr beachten: Allein der Gegenwert der Items, die ihr als Belohnungen für die Quests erhaltet, ist höher als Ticketpreis von 1 €. Denn im Ticket erhaltet ihr unter anderem:

Ein Rocket-Radar, das eigentlich 200 Münzen also etwa 2 € kostet

Ein Sternenstück, das einzeln 100 Münzen also etwa 1 € kostet

Dazu kommen 2 silberne Sananabeeren, 15 Pokébälle, 15 Superbälle und 15 Hyperbälle sowie 5.000 Sternenstaub (abzüglich des Staubs, den ihr für die Power-Ups braucht).

Wenn ihr also generell Interesse an diesen Items habt, dann könnt ihr sie durch das Ticket jetzt günstiger erwerben. Für euch lohnt sich der Kauf in diesem Fall.

Habt ihr an den Items kein Interesse und könnt auf die starken Pokémon in den Pokémon-Begegnungen verzichten, dann lohnt sich der Kauf für euch nicht wirklich.

Wie gefällt euch diesmal das Ticket für den Community Day? Spielt ihr diesmal kostenlos oder schlagt ihr beim Ticket zu? Lasst es uns hier in den Kommentaren auf MeinMMO wissen.

Als nächstes großes Event spielt Ed Sheeran ein Konzert in Pokémon GO und bringt die coolsten Schiggy mit.